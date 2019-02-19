Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Вінтажну сукню назвали занадто відвертою навіть для Кім

Ким Кардашьян, которая ранее растрогала сеть фото подросших дочек, никогда не отличалась скромностью. Звезда то и дело шокирует общественность откровенными нарядами и дерзкими выходками. Но каждый раз ей удается удивить и взбудоражить миллионную армию фолловеров еще больше.

В этот раз бурю эмоций вызвал ее выход на церемонию награждения выдающихся деятелей бьюти-индустрии Hollywood Beauty Awards. На мероприятие она пришла поддержать своего стилиста по волосам Криса Эпплтона, который, к слову, получил одну из наград.

Скриншот: instagram.com/nlvogue

Откровенная Ким Кардашьян в черном платье (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Для выхода в свет Ким выбрала черное винтажное платье Thierry Mugler 1998 года с высоким разрезом, открывающим ноги, и узкими черными полосками, которые еле прикрывали грудь. Фото с Кардашьян Крис выложил у себя на странице.

Разумеется, в сети тут же поднялась волна обсуждений и нелицеприятных комментариев. "Это слишком даже для Ким", "Все, что она может показать", "Слуги дьявола", "Это платье явно не для нее"… "У Ким Кардашьян красивая грудь, и она любит ею хвастаться! В этом нет ничего плохого. Единственная претензия: слишком много ткани прикрывает грудь". Впрочем, были и те, кто остался в восторге от выбранного Ким наряда.

Откровенная Ким Кардашьян (скриншоты: instagram.com/kimkadakrshian)

Сама Ким, похоже, сейчас больше увлечена делами семейными, чем перепалками в сети. Она не стала делиться фото с Hollywood Beauty Awards на своей официальной страничке. Так, в последнее время она часто радует поклонников снимками с детьми и мужем, Напомним, что в семье Ким и ее мужа Канье Уэста в мае ожидается пополнение – 4-го для пары ребенка вынашивает суррогатная мать.

Как бы там ни было, 37-летней звезде светской хроники и королевы Instagram удалось вновь привлечь внимание к своей персоне, а также заставить вспомнить другие свои эпатажные выходы. Любуемся!

Ким Кардашьян в экстремально откровенных нарядах (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее мы писали, что у 5-летней дочки Ким Кардашьян появился жених.

Также до этого смелая и откровенная Ким не побоялась показать недостатки кожи.