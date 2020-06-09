Очей не відірвати! Внучка Ротару привела в захват осиною талією і сталевим пресом у центрі Києва

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко зробила яскраве фото на Андріївському узвозі в Києві

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, з початку навчального року переїхала в Нью-Йорк, де вчиться в престижній Школі дизайну Parsons. На час карантину вона залишалася в місті. Правда, періодично виходила на прогулянки в Центральний парк, а також знімала влоги про життя в США. Тепер же дівчина приїхала до рідного Києва і встигла поділитися мальовничими кадрами, зробленими на вулицях міста.

18-річна Соня продемонструвала ідеальний сталевий прес, позуючи в самому серці столиці – на Андріївському узвозі. Для прогулянки по місту вона вибрала зручний і розслаблений лук– білосніжний спортивний костюм і класичний бомбер сірого кольору з чорними рукавами і великим принтом. Соня підняла світшот і оголила на камеру ідеально плоский животик і виточену талію. Волосся дівчина зібрала в гладкий хвіст.

Підписники Соні відразу ж похвалили її почуття стилю, а також їм сподобався образ в цілому. Компліменти посипалися на онуку Ротару як з рогу достатку.

Соня Євдокименко (фото:instagram.com/iamsofiaeve)

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Дуже красива

Струнка

Просто класно

Дуже ніжна і красива фотографія

Взу, фото вогонь, і цей костюмчик спортивний круто виглядає на тобі

Тобі дуже йде такий стиль

Яка гарна, не можу

Такий модний образ у тебе

Яка фігура у тебе

Вау, яка шикарна фотографія

Скріншот коментарів

До речі, Соня приїхала до Києва із США на весілля своєї родички – племінниці Софії Ротару, співачки Sonya Kay, яка 7 червня вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова. На урочисту церемонію, яка пройшла в столичному готелі Fairmont, привітати нареченого і наречену прибула вся родина Софії Михайлівни, включаючи онука Анатолія та онуку Соню Євдокименко.

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Автор: Lite