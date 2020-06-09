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Очей не відірвати! Внучка Ротару привела в захват осиною талією і сталевим пресом у центрі Києва

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 19:56
Очей не відірвати! Внучка Ротару привела в захват осиною талією і сталевим пресом у центрі Києва
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко зробила яскраве фото на Андріївському узвозі в Києві

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, з початку навчального року переїхала в Нью-Йорк, де вчиться в престижній Школі дизайну Parsons. На час карантину вона залишалася в місті. Правда, періодично виходила на прогулянки в Центральний парк, а також знімала влоги про життя в США. Тепер же дівчина приїхала до рідного Києва і встигла поділитися мальовничими кадрами, зробленими на вулицях міста.

18-річна Соня продемонструвала ідеальний сталевий прес, позуючи в самому серці столиці – на Андріївському узвозі. Для прогулянки по місту вона вибрала зручний і розслаблений лук– білосніжний спортивний костюм і класичний бомбер сірого кольору з чорними рукавами і великим принтом. Соня підняла світшот і оголила на камеру ідеально плоский животик і виточену талію. Волосся дівчина зібрала в гладкий хвіст.

Підписники Соні відразу ж похвалили її почуття стилю, а також їм сподобався образ в цілому. Компліменти посипалися на онуку Ротару як з рогу достатку.

Очей не відірвати! Внучка Ротару привела в захват осиною талією і сталевим пресом у центрі Києва

Соня Євдокименко (фото:instagram.com/iamsofiaeve)

Ось це вид! Внучка Ротару показала своє затишне ранок в епіцентрі пандемії

  • Дуже красива
  • Струнка
  • Просто класно
  • Дуже ніжна і красива фотографія
  • Взу, фото вогонь, і цей костюмчик спортивний круто виглядає на тобі
  • Тобі дуже йде такий стиль
  • Яка гарна, не можу
  • Такий модний образ у тебе
  • Яка фігура у тебе
  • Вау, яка шикарна фотографія

Скріншот коментарів

До речі, Соня приїхала до Києва із США на весілля своєї родички – племінниці Софії Ротару, співачки Sonya Kay, яка 7 червня вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова. На урочисту церемонію, яка пройшла в столичному готелі Fairmont, привітати нареченого і наречену прибула вся родина Софії Михайлівни, включаючи онука Анатолія та онуку Соню Євдокименко.

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Автор: Lite

Теги Новини України РотаруСофия Евдокименко
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