ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Очей не відвести! Никитюк полонила стрункими ніжками в ультра трендовій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.05.2019 - 13:04
Очей не відвести! Никитюк полонила стрункими ніжками в ультра трендовій сукні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча продемонструвала ідеальні форми

Леся Нікітюк часто ділиться з шанувальниками особистими фото і демонструє різні вбрання. Вона навіть ввела власну оригінальну рубрику "образ дня", в якій показує луки зі зйомок і повсякденні аутфіти. Ефектні знімки завжди сприйматися фанами шоувумен "на ура" і вони не втомлюються обдаровувати Леді Ле компліментами, захоплюючись її фігурою, а особливо нескінченними ногами, які зірка демонструє на камеру дуже часто. Так, на свіжому фото телеведуча покрасувалася в трендовому платті і розбурхала шанувальників стильним образом.

Леся обрала сукню-міді з самим модним принтом сезону – горох. Стильний і элегатный наряд на гудзиках з нбольшим комірцем-стійкою і довгими рукавами Леді Ле доповнила поясом, який зробив акцент на її тонкій талії. Пікантний розріз дозволив без праці рассмотеть довгі ноги теледіви.

Ведуча позує на лоні природи, серед буйства зеелених фарб. Вона зображена з букетом у руках, щаслива і усміхнена.

Очей не відвести! Никитюк полонила стрункими ніжками в ультра трендовій сукні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"По-моєму "життя прекрасне". Всім гарних вихідних", - залишила побажання Леся для своїх підписників.

Фото викликало жвавий інтерес у шанувальників, які вирішили не економити на компліментах і залишили Лесі чимало теплих слів.

"Леся, ти прекрасна!", "Яка ти ж красива", "Красиве плаття, прекрасний захід. Так тримати!", "Дуже гарний образ, просто очей не відірвати... Ну звичайно, може того шо воно сидить на такій красоткі, платтячко і заграло", "Леся Іванівна, вашого позитиву немає слів!", "Ви така прекрасна, фігура – все так ідеально!", "Неперевершена", "Ноги прям від вух ростуть!" - відзначали фоловери.

Раніше Леся Нікітюк підкорила фігурою в ефектному міні. Вона покрасувалася в сміливому вбранні в центрі Києва.

До речі Леся Нікітюк захопила фото у шкіряній спідниці, і заслужила масу компліментів.

Леся Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового шоу Лялечки: Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся