"Головне в житті - любов": Горбунов розчулив мережу ніжним фото з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шоумен показав їх з дружиною теплу осінь

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються весь вільний, та й не тільки, час, проводити разом - вони багато подорожують, разом ведуть деякі шоу і з задоволенням проводять час вдома з маленьким синочком Іваном. Нещодавно телеведучі захопили стильним виходом у світ - вони відвідали один з показів у рамках Ukrainian Fashion Week.

А на свіжому фото в своєму Instagram Горбунов показав, як вони проводять теплі осінні дні у себе у дворі. Він опублікував ніжне фото з дружиною, на якому вони сидять поруч на гарно прикрашеній ділянці. І Катя і Юрій одягнені в красиві білі вбрання і щасливо посміхаються, а також мило поклали руки один одному на коліна.

Швидше за все, атмосферний знімок був зроблений ще під час святкування дня народження Юрія, яке відбулося кілька тижнів тому.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гарної всім суботи!і не забувайте,що найважливіше в житті - це любов! #теплаосінь", - зворушливо підписав публікацію ведучий.

Підписники не змогли пройти повз такого душевного кадру і зазначили, що Катя і Юрій просто світяться від щастя і дуже красива пара.

Красуні! Видно, що світлі, люблячі і щасливі люди. Нехай у вас завжди буде молодість і любов!

Щастям аж світяться. як приємно за такими люблячими парами спостерігать! Нехай щастя буде вічно!

Як приємно вас бачити, щастя вам

Офігенна пара

Гарнюні

Які ви класні!!! Ви надихаєте на прекрасний настрій та зворушливі спогади!!!

Дуже кльові

Боже, до чого ж гарні!!!!

Ві мега-круті

Найкраща пара!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль. Багато відзначили, що з губами співачки, на які вона нанесла яскраву помаду, щось не так.

Раніше Катя Осадча прийшла на роботу до коханого чоловіка Юрія Горбунова і відвідала спектакль з участю колег-зірок.