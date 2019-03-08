Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Співачка вибрала досить оригінальне місце для святкування жіночого дня
Ані Лорак, яка нещодавно показала, що іноді не проти побалувати себе смачненьким і періодично порушує строгу дієту, здивувала незвичайним вибором місця святкування 8 березня.
В компанії своєї дочки Софії Кароліна вирушила в океанаріум, щоб помилуватися на рибок за склом і подивитися виступ морських котиків, дельфінів і косаток, про що вона розповіла в Instagram stories. А в основному профілі Ані Лорак опублікувала кілька фото в обнімку з дочкою.
Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)
"Girls party!" - небагатослівно підписала вона пост, додавши хештеги #свято #разом.
Підписники співачки оцінили спільний вихід зіркової мами з донькою і побажали їм добре провести час разом, обов'язково зберігти спогади про нечасті спільні хвилини відпочинку.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фанати також оцінили повсякденний лук співачки, яка на вихід з малятком наділа подовжене худі трендового пудрового відтінку, в поєднанні зі шкіряними штанами і масивними черевиками в стилі мілітарі. Доповнила образ співачка кепкою чорного кольору.
Нагадаємо про ще одне вбранні співачки, яке отримало позитивний відгук у підписників — бандажну сукню, яка ідеально сиділа на Ані Лорак.
Крім того, не Кароліна не боїться одягатися в тотал-чорні луки, які абсолютно не роблять її старше своїх років. Відмінний смак продемонструвала українська красуня на одній з премій.