Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка вибрала досить оригінальне місце для святкування жіночого дня

Ані Лорак, яка нещодавно показала, що іноді не проти побалувати себе смачненьким і періодично порушує строгу дієту, здивувала незвичайним вибором місця святкування 8 березня.

В компанії своєї дочки Софії Кароліна вирушила в океанаріум, щоб помилуватися на рибок за склом і подивитися виступ морських котиків, дельфінів і косаток, про що вона розповіла в Instagram stories. А в основному профілі Ані Лорак опублікувала кілька фото в обнімку з дочкою.

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

"Girls party!" - небагатослівно підписала вона пост, додавши хештеги #свято #разом.

Підписники співачки оцінили спільний вихід зіркової мами з донькою і побажали їм добре провести час разом, обов'язково зберігти спогади про нечасті спільні хвилини відпочинку.

Фото: (instagram.com/anilorak)

"Ааа, крутишки. Як круто,що ви проводите час разом!" - anilorak_news_fan

"Дівчата такі милі", - ani__princes

"Зі святом, дівчата", - cheerful.karolina

"Зі святом, красуні! Будьте щасливі", - danchik___16

"Як же швидко малятко росте. Збережіть у своїй пам'яті всі-всі моменти, проведені з нею. Гарного дня", - lesailesdeleternite

"Вітаю з святом маму і доньку!" - shigen73

"Кароліна, вітаю Вас із міжнародним жіночим днем, ви неперевершена", - gary_oficial_zzz

"Улюблені. Сама щира любов", - anilorak_fk_belgorod

"Две красуні. Найкращі. Принцеса софія. З 8 березня", - ritamedvedeva388

"Каролиша, бажаю завжди бути такими ж дружними і люблячими. Бережіть, цінуйте і любіть один одного, красуні. Зі святом!!!" - mariya_marisha

Фанати також оцінили повсякденний лук співачки, яка на вихід з малятком наділа подовжене худі трендового пудрового відтінку, в поєднанні зі шкіряними штанами і масивними черевиками в стилі мілітарі. Доповнила образ співачка кепкою чорного кольору.

Нагадаємо про ще одне вбранні співачки, яке отримало позитивний відгук у підписників — бандажну сукню, яка ідеально сиділа на Ані Лорак.

Крім того, не Кароліна не боїться одягатися в тотал-чорні луки, які абсолютно не роблять її старше своїх років. Відмінний смак продемонструвала українська красуня на одній з премій.