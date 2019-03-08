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Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2019 - 16:48
Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка вибрала досить оригінальне місце для святкування жіночого дня

Ані Лорак, яка нещодавно показала, що іноді не проти побалувати себе смачненьким і періодично порушує строгу дієту, здивувала незвичайним вибором місця святкування 8 березня.

В компанії своєї дочки Софії Кароліна вирушила в океанаріум, щоб помилуватися на рибок за склом і подивитися виступ морських котиків, дельфінів і косаток, про що вона розповіла в Instagram stories. А в основному профілі Ані Лорак опублікувала кілька фото в обнімку з дочкою.

Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

"Girls party!" - небагатослівно підписала вона пост, додавши хештеги #свято #разом.

Підписники співачки оцінили спільний вихід зіркової мами з донькою і побажали їм добре провести час разом, обов'язково зберігти спогади про нечасті спільні хвилини відпочинку.

Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Фото: (instagram.com/anilorak)

  • "Ааа, крутишки. Як круто,що ви проводите час разом!" - anilorak_news_fan
  • "Дівчата такі милі", - ani__princes
  • "Зі святом, дівчата", - cheerful.karolina
  • "Зі святом, красуні! Будьте щасливі", - danchik___16
  • "Як же швидко малятко росте. Збережіть у своїй пам'яті всі-всі моменти, проведені з нею. Гарного дня", - lesailesdeleternite
  • "Вітаю з святом маму і доньку!" - shigen73
  • "Кароліна, вітаю Вас із міжнародним жіночим днем, ви неперевершена", - gary_oficial_zzz
  • "Улюблені. Сама щира любов", - anilorak_fk_belgorod
  • "Две красуні. Найкращі. Принцеса софія. З 8 березня", - ritamedvedeva388
  • "Каролиша, бажаю завжди бути такими ж дружними і люблячими. Бережіть, цінуйте і любіть один одного, красуні. Зі святом!!!" - mariya_marisha

Фанати також оцінили повсякденний лук співачки, яка на вихід з малятком наділа подовжене худі трендового пудрового відтінку, в поєднанні зі шкіряними штанами і масивними черевиками в стилі мілітарі. Доповнила образ співачка кепкою чорного кольору.

Нагадаємо про ще одне вбранні співачки, яке отримало позитивний відгук у підписників — бандажну сукню, яка ідеально сиділа на Ані Лорак.

Крім того, не Кароліна не боїться одягатися в тотал-чорні луки, які абсолютно не роблять її старше своїх років. Відмінний смак продемонструвала українська красуня на одній з премій.

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