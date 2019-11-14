Gena VITER "помірявся гідністю" з екс-учасником Танці з зірками

Фото: Gena VITER і Поліграф Шарікоff (прес-служба)

Артисти влаштували яскравий батл на сцені

У середу, 13 листопада на сцені київського палацу "Жовтневий" відбувся виступ дуету Gena VITER і Поліграф Шарікоff, які підкорили публіку своїм треком і кліпом "Я ловлю кайф від життя".

Зазначимо, що артисти влаштували справжній батл під час виконання спільної пісні, яка встигла стати народним хітом. Складалося відчуття, що артисти вирішили помірятися своїм чоловічим достоїнством на очах у майже двохтисячної аудиторії.

Відразу було видно, що Gena VITER не збирається здавати позицій, і незважаючи на всі спроби відомого білоруса відтягнути увагу публіки своїми прокачаними в залі формами, вокал співака Gena VITER у три октави зробив свою справу. Публіка аплодувала стоячи і вигукувала ім'я Gena VITER, що явно зачепило автора "нетлінки" "Чорний бумер".

Фото: Gena VITER і Поліграф Шарікоff (прес-служба)

А після пісні зав'язалася неабияка словесна перепалка між артистами. Поліграф побажав досягти колезі таких же висот, як і він, на що Gena VITER парирував жартом, сказавши, що є дві незмінні величини - індійські фільми і пісні Серьоги. Не витримавши іронії, Поліграф підняв своє пальто і насильно натягнув його на артиста.

Фото: Gena VITER і Поліграф Шарікоff (прес-служба)

Можливо, наростаюча з неймовірною швидкістю популярність артиста Gena VITER не дає спокою Поліграфу Шарікову, але багато відзначили, що у відносинах між співаками повіяло холодком.

Фото: Gena VITER і Поліграф Шарікоff (прес-служба)

Нагадаємо, що зовсім недавно Gena VITER презентував кліп на ліричну композицію "VODA" , де розкрив справжню формулу любові.