ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Галкіна заборонили в Росії: скасували концерти і залякали організаторів

Новость на русском →
Неділя 24 квітня 2022 11:27
Галкіна заборонили в Росії: скасували концерти і залякали організаторів Фото: Галкіна заборонили в Росії (facebook com)
Автор: Анна Шиканова

Російський шоумен Максим Галкін розповів, чому поїхав з сім'єю в Ізраїль і які були наслідки його антивоєнного поста 24 лютого.

Він записав для своїх фанатів відео та опублікував його в Instagram.

Галкін став одним з перших російських артистів, який засудив війну в Україні. Буквально через тиждень після масштабного вторгнення РФ в Україну, він поїхав до Ізраїлю.

24 лютого він опублікував антивоєнний пост і засудив військові дії в Україні.

"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!"- написав він у перший день війни.

Пізніше він публікував і інші пости про Україну - про маленьку дівчинку, яка потрапила під обстріл рф в Маріуполі, а потім дівчинка наступила на розтяжку.

"Я багато років розмовляю з дітьми в самій добрій програмі на ТБ. Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати...", - написав шоумен.

За адекватну позицію Галкіна в російських пропагандистських ЗМІ почали поливати брудом і звинувачувати у всіх смертних гріхах. І як з'ясувалося, в Росії відразу ж після його перших повідомлень в соцмережах, почали блокувати всю його роботу і забороняти його концерти, участь в рекламі.

"Протягом наступних двох днів відбулося наступне. Перше-російська влада заборонила моє обличчя в рекламних паузах, у мене зірвалися всі рекламні контракти, які на той момент були. Я втратив рекламні гроші. Друге - я втратив концертні гроші, тому що в різних містах Росії, де у мене повинні були відбутися концерти, місцева влада, ФСБ і місцеві адміністрації стали забороняти мої концерти... Стали залякувати місцевих організаторів", - розповів Галкін.

Спочатку він спробував перенести всі свої концерти на осінь, але і їх почали скасовувати. Він намагався щось зробити, але нічого не вийшло.

Шанувальники масово звинувачують його в зраду за виїзд до Ізраїлю, але Галкін пояснює, що готовий виступати перед російськими глядачами. І потрібно чітко розділяти "владу і Батьківщину".

До речі, в Ізраїлі Галкін збирається виступати перед глядачами, зібрати гроші й всі виручені кошти віддати українським біженцям.

Пізніше Максим Галкін записав ще одне відео, де жорстко засудив ставлення росіян до віри та висловив співчуття рідним загиблих в Одесі 23 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у всьому світі почали скасовувати концерти російських зірок.

А також ми розповідали про те, як Галкін гнівно розніс російські ЗМІ.

Читайте LITE в Google News
Максим Галкін
STYLER
Тримаємо стрій! Бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (відео)
Тримаємо стрій! Бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (відео)