Фітнес-мотивація: Брітні Спірс похвалилася залізним пресом в ефектному вбранні

Співачка знову підготувала незвичайний лук
Брітні Спірс – одна з найбільш спортивних знаменитостей. 38-річна співачка регулярно влаштовує фітнес-уроки для своїх шанувальників, публікуючи їх в особистому мікроблозі. А також надихає численними образами у відвертих вбраннях. З їх допомогою знаменитість демонструє також і своє спортивне тіло. Один з останніх луків вийшов саме таким.
Співачка в новому образі (фото: instagram.com/britneyspears)
Брітні красується у короткій сорочці з довгими рукавами і декольте, яку також відрізняє яскравий принт з різноманітних фруктів. Доповнюють образ короткі джинсові шорти. Зачіску Спірс зробила цього разу незвичайну – з витягнутими і відмінно укладеними пасмами, макіяж також вийшов більш акуратним. Лук доповнили біле намисто «На моїй сорочці апельсини, лимони, ягоди і розмарин... що ще я можу попросити?», – зробила кумедний підпис співачка.
Шанувальники почали писати своїй улюблениці компліменти, які стосуються як її стилю, так і відмінної форми. А також просто визнаватися знаменитості в любові. Також торкнулися і теми, чому співачка не радує їх новими синглами.
Коментарі до посту (фото: instagram.com/britneyspears)
Також днями Брітні зізналася, що у її будинку сталася невелика пожежа, в результаті постраждала підлога в спортзалі, де тренується красуня. «...Благодаттю Божою, після цього спрацювала сигналізація, і ніхто не постраждав. На жаль, тепер у мене залишилося тільки два предмети спорядження і тренажерний зал з одностороннім дзеркалом! Але це могло бути набагато гірше, тому я вдячна. Тим більше мені завжди подобалося займатися поза домом», – поділилася з фанатами зірка.