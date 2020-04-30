Фітнес-мотивація: Брітні Спірс похвалилася залізним пресом в ефектному вбранні

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка знову підготувала незвичайний лук

Брітні Спірс – одна з найбільш спортивних знаменитостей. 38-річна співачка регулярно влаштовує фітнес-уроки для своїх шанувальників, публікуючи їх в особистому мікроблозі. А також надихає численними образами у відвертих вбраннях. З їх допомогою знаменитість демонструє також і своє спортивне тіло. Один з останніх луків вийшов саме таким.

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні красується у короткій сорочці з довгими рукавами і декольте, яку також відрізняє яскравий принт з різноманітних фруктів. Доповнюють образ короткі джинсові шорти. Зачіску Спірс зробила цього разу незвичайну – з витягнутими і відмінно укладеними пасмами, макіяж також вийшов більш акуратним. Лук доповнили біле намисто «На моїй сорочці апельсини, лимони, ягоди і розмарин... що ще я можу попросити?», – зробила кумедний підпис співачка.

Шанувальники почали писати своїй улюблениці компліменти, які стосуються як її стилю, так і відмінної форми. А також просто визнаватися знаменитості в любові. Також торкнулися і теми, чому співачка не радує їх новими синглами.

Брітні, ти мо поп-принцеса з 1999-го року

Брітні, ми любимо тебе

Королева подяки

О боже. Я так тебе люблю

Брітні, ми сумуємо за твоїм співом. Будь ласка, зроби коротке відео, де ти співаєш

Як щодо нової музики?

Ти просто найкраще, що життя могло дати нам

Твій підпис лякає мене, ти в порядку?

Брітні, ти виглядаєш приголомшливо!

Королева фруктів

Твоя зачіска виглядає відмінно, Брітні

Брітні, ти прекрасна! Я в захваті від твого образу

Коментарі до посту (фото: instagram.com/britneyspears)

Також днями Брітні зізналася, що у її будинку сталася невелика пожежа, в результаті постраждала підлога в спортзалі, де тренується красуня. «...Благодаттю Божою, після цього спрацювала сигналізація, і ніхто не постраждав. На жаль, тепер у мене залишилося тільки два предмети спорядження і тренажерний зал з одностороннім дзеркалом! Але це могло бути набагато гірше, тому я вдячна. Тим більше мені завжди подобалося займатися поза домом», – поділилася з фанатами зірка.