Фігуриста красуня: Леся Нікітюк блиснула розкішними формами в облягаючому комбінезоні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча підкреслила, що наряд був зшитий на студії

Леся Нікітюк буквально пару днів тому повернулася з Єгипту, де насолоджувалася теплим відпочинком, а також продовжувала святкувати день народження (19 жовтня Нікітюк виповнилося 32 роки). До речі, в Єгипті Леся не тільки засмагала і плавала, але навіть вивчала східний танець живота, що також поспішила зняти на відео. Повернувшись у Київ українська телеведуча відразу ж приступила до зйомок нових випусків популярної програми "Хто проти блондинок?" на "Новому каналі". А це означає, що Леся блищить в нових нарядах. І блищить в буквальному сенсі цього слова.

На своїй сторінці в мережі instagram Нікітюк опублікувала яскраве відео, на якому позує в дуже яскравому комбінезоні. Стильний наряд Лесі рясно прикрашений блискітками. Сірий блискучий комбінезон також дуже вигідно підкреслює струнку фігуру телеведучої. Особливо її пікантні форми, якими Леся також поспішила покрасуватися перед дзеркалом, знімаючи своє відображення.

Леся Нікітюк показала розкішні форми в стильному комбінезоні

Більш того, телеведуча відзначила, що комбінезон також з рубрики "сама шила". Тобто новий яскравий наряд для Лесі пошили стилісти телепроекту.

Зазначимо, що на відпочинку в Єгипті Леся Нікітюк продемонструвала немало стильних літніх образів. До речі, під час відпочинку Нікітюк показала парочку образів також з рубрики "#самашила". Приміром, в яскравому жовтому платті, а також у "вечірньому" чорному міні-плаття в горошок.

Стильна Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк спантеличила мережу самим "страшним костюмом для дівчини".