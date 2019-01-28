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"Фігура - мрія": Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 19:35
"Фігура - мрія": Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала жаркі пляжні знімки на фоні безкрайнього бірюзового океану

Українська теледіва Леся Нікітюк продовжує відпочивати на Мальдівах і радувати шанувальників фотосесіями на пляжі і докладними розповідями про тонкощі місцевого відпочинку на одному з найпопулярніших курортів світу. В Instagram вона поділилася свіжими знімками в купальнику, викликавши фурор і шквал компліментів.

Телеведуча позує на причалі поруч зі своїм будиночком на фоні блакитної гладі океану і хмарного заходу. Заради яскравих кадрів вона вбралася в цільний чорний купальник із спокусливою лінією декольте, що підкреслює її струнку фігуру. Леся явно насолоджується оточуючою її красою і радіє моменту, щиро і безтурботно посміхаючись.

"Мало хто знає, що Леся Нікітюк, до 20-ти років не знала як правильно пишеться МОльдивы чи Мальдіви... Але завжди знала, як правильно там повисіти", - зізналася шоувумен з притаманним їй гумором.

&quot;Фігура - мрія&quot;: Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники телеведучої оцінили не тільки райські тропічні пейзажі, але і не втрималися від лавини компліментів на адресу Лесі.

&quot;Фігура - мрія&quot;: Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Чудово.... Купальник, водичка", "Наша Барбі", "Красуня!", "Дуже гарний купальник, але ти красивіше! Адже у купальників зовсім немає почуття гумору, на відміну від тебе", "Леся ти прекрасна. Купальник прекрасний. Фігурка взагалі отпад", "Красива і ( головне) розумна", "Які ноги", "Ось це фігура-мрія!" - не стримували себе коментатори.

&quot;Фігура - мрія&quot;: Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

&quot;Фігура - мрія&quot;: Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також в сторіз телезірка показала лаконічну сукню міні, яка ідеально підкреслило достоїнства її фігури.

&quot;Фігура - мрія&quot;: Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Фігура - мрія&quot;: Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк на Мальдівах зайнялася в своє задоволення риболовлею і показала перший щедрий улов, який потім перетворився в апетитний обід.

Раніше Леся Нікітюк озвучила ціни на відпочинок на Мальдівах і зазначила, що у своїй більшості українці не в змозі дозволити оплатити поїздку і відпустку на всесвітньо відомому курорті.

Відео: РБК-Україна

"Богиня Мальдів": Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте "Мрії збуваються": Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)
Новини України Леся Нікітюк
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