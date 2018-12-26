"Фантастично": екс-"ВІА Гра" в бікіні показала екзотичний підводний світ

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитість показала фантастичних підводних жителів Барбадосу

Українська співачка Санта Дімопулос показала екзотичні пейзажі острова Барбадос, на який вона вирушила відпочивати в компанії подруги, моделі Анни Андрес, і сина Даніеля. У своєму Instagram-акаунті зірка похвалилася фантастичними фото океанічного підводного світу.

Вона влаштувала підводну зйомку, плаваючи у смугастому купальнику серед незвичайних мешканців водних глибин – величезних черепах і рибок, які підпливали до дівчини на відстань витягнутої руки, не боячись людей і камер.

"Це було просто приголомшливо! І я відчувала себе як Брюс Всемогутній. На Барбадосі треба обов'язково спробувати підводне плавання з черепахами", - запевнила знаменитість.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Шанувальники прийшли у захват від екзотичних світлин та залишили захоплені відгуки про побачене.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Фото: підводний світ Барбадосу (instagram.com/santadimopulos)

Фото: підводний світ Барбадосу (instagram.com/santadimopulos)

"Фантастично красиво", "Це занадто круто!", "Як же чудово", "Мені згадався кліп Shade "No ordinarу love" ("Незвичайна любов"), де вона русалка, і музика підійшла б ідеально!" - відзначали читачі Санти.

Скриншшоты коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Раніше Санта поділилася зі своїми читачами враженнями від відпочинку на одному з найкрасивіших островів планети і вказала на деякі нюанси для тих, хто наважиться відвідати цей рай на землі.

"Це не була любов з першого погляду, але ця любов назавжди! Переліт був складний. Київ – Франкфурт (3 год), Франкрурт – Маямі (10:45 год), Майамі – Барбадос (4 год). Разом з усіма очікуваннями більше доби. Вночі готель Coral Reef Club не вразив зовсім... Але з ранку все почало змінюватися. Територія потопає в зелені, приголомшливий колір води не потребує жодних фільтрах, сніданок біднуватий, але в цілому, їжа на острові просто смачна, скрізь чистота, дика і аутентична природа, ідеальний клімат (легкий вітерець), різноманітний ландшафт - західне узбережжя славиться золотистим піском і відсутністю хвиль, південне - білим і рожевим піском, бурхливим Атлантичним океаном і скелями", - описала співачка побачені екзотичні красоти.

Раніше Леся Нікітюк похвалилася фото в купалнику бікіні. На знімках вона позує на фоні дубайських пейзажів, викликаючи захоплення у шанувальників своїми стрункими формами.

Також ще одна екс-"ВІА Гра" Анна Седокова отримала масу компплиментов від шанувальників після публікації знімка в рожевому купальнику. На фото співачка засмагає на пірсі, демонструючи апетитні форми.