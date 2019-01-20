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Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2019 - 14:18
Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди
Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Артист опублікував дитячий знімок

Відомий український виконавець Михайло Хома, більш відомий завдяки образу DZIDZIO, вирішив по-своєму взяти участь у #10yearschallenge. Артист опублікував архівне дитяче фото, на якому він зображений без бороди, яка давно стала частиною його образу. Фанати помітили той факт, що це перша фотографія Дзідзьо без бороди в його профілі в Instagram.

"Це я без бороди", — написав артист у підписі до публікації.

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Михайло Хома дитяче фото (фото: instagram.com/dzidzio)

В коментарях відзначили, що Дзідзьо був дуже милим дитям і почали жартувати з приводу бороди.

"Зовсім не змінився", "Маленький пупсик", "Це файно!", "Дуже красивий", "Яка краса", "Дзідзьо без бороди. Тепер ми бачили все", "Гарненький малий", "Та це фотошоп, не може бути Дзідзьо без бороди", "Навіть краще, ніж з бородою", "Дзідзьо на мінімалках", "Так народився! Тут на фото - він уже вмів голитися!", "Це челлендж "10 років тому", "Мені здавалося, що ви народилися з бородою", — пишуть фанати.

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Фанати не впізнали: Дзідзьо показав перше фото без бороди

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, що Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу.

Раніше повідомлялося, що прокуратура просить суд дозволити затримати нападників на Дзідзьо.

До цього Леся Нікітюк відреагувала на побиття Дзідзьо.

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