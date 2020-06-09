Їй точно 54? Елізабет Херлі похвалилася пишними формами в леопардовому бікіні

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Зірка готується святкувати день народження

Елізабет Херлі, якій 10 червня виповнюється 55 років, підготувала до такої події незвичайний пост. Модель та акторка вирішила продемонструвати, що роки буквально не владні над нею. Зірка одягла відверте бікіні хижого забарвлення, яке підкреслило пишні форми красуні і її струнке тіло. Зверху на купальник вона накинула легкий блакитний халат з кокетливою бахромою. Пляжний образ завершили розкішна зачіска та макіяж. Зйомка проходила на тлі моря і вийшла надзвичайно атмосферною і грайливою. До такого життєрадісного поста Херлі додала підпис, закликаючи всіх на свій сайт за обновками: «Славні послідовники, ми отримали невеликий запас нашої дуже обмеженої лінії Peacock Robe, і, оскільки це майже мій день народження, у них знижка 30%».

Елізабет в новому образі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Виглядає Елізабет так молодо, що у шанувальників буквально перехопило подих. Вони заходилися писати знаменитості компліменти і заодно привітати з наступаючим днем народження.

Дуже красива жінка

Дівчинка супер!

Чорт, ти прекрасна!

Ти прекрасна, чудова і гаряча, як завжди

З наступаючим, красуня

Неймовірна

Просто приголомшлива

Красива жінка

Ця жінка не має віку

Прекрасна леді

Вау! Ти виглядаєш приголомшливо прекрасно

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, Ліз не раз зізнавалася, що секрет її стрункості і молодості криється в простих речах. Вона починає кожен день з теплої води з додаванням яблучного оцту (він запускає метаболізм), намагається, щоб у раціоні переважали овочі, фрукти, зелень і якісний білок. До речі, актриса обожнює займатися садівництвом і частину овочів вирощує сама. Зірка впевнена: чим простіше меню, тим легше організму і, відповідно, він витрачає більше сил на оновлення, а не на переварювання «складної» їжі. Хоча слабкості британська красуня також собі дозволяє.

Херлі, як і раніше, у відмінній формі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Зрозуміло, така струнка фігура неможлива без активного способу життя. За словами моделі, вона не уявляє собі й дня без розтяжки. Також намагається робити прості вправи на всі групи м'язів, для преса, рук і ніг. А в кінці дня балує себе ванною – для неї це не тільки можливість зняти стрес після робочого дня і по-справжньому розслабитися перед сном.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite