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Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2020 - 21:17
Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка здивувала мережу своєю молодістю

Дженніфер Лопес знову записала відео з посилом подяки для медпрацівників. За допомогою кількох коротких відео співачка висловила своє визнання медсестрам – ролик вона записала на честь Національного дня медсестер, який в США відзначається 6 травня. «На святкуванні #NationalNursesDay я хотіла б подякувати вам. Ми любимо вас, ми з вами і ми так вдячні за все, що ви робите!», – написала Дженніфер під постом.Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Дженніфер виглядає як завжди приголомшливо (відео і принскрин: instagram.com/jlo)

Мережа у відповідь вибухнула приємними словами. Шанувальники відзначили не тільки добре серце 50-річної зірки, але і нев'янучу зовнішність Лопес. За кілька годин пост набрав більше 7 000 коментарів. У роликах Дженніфер з'явилася в чорному вбранні і з гладкою укладкою. Доповнили образ золоті сережки-кільця, а також макіяж з використанням бронзатора. Завдяки вдалому мейк-апу, а також, безумовно, природним даним співачка виглядає неймовірно молодо. Її шкіра – гладка, пружна і свіжа – буквально світиться.

  • Найкраща мама
  • Королева
  • Чудова
  • Я люблю тебе дуже-дуже-дуже сильно
  • Вау, це таке нереальне натхнення для всіх працівників охорони здоров'я
  • Ти чудове створіння
  • Ти просто ангел
  • Ти така інтелігентна особистість з добрим серцем
  • Я люблю тебе, королева
  • Ми любимо тебе! Ти – суцільне натхнення! Ти посилаєш таке важливе послання, яке світ хоче чути зараз
  • Така красива...

Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЇй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЇй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЇй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЇй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше співачка показала серію життєствердних фото, в яких постала в літньому білосніжній сукні. Зірка позує в стрибку, демонструючи своє досконале тіло і пластичність. Пост вона супроводила позитивної підписом, в якій ділиться корисною звичкою. Так, Дженніфер взяла за правило знаходити щодня як мінімум 3 речі, за які вона дякує Богові. А ввечері згадує 3 хороші речі, які з нею сталися за день.

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