Їй точно 50? Дженніфер Лопес підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка здивувала мережу своєю молодістю

Дженніфер Лопес знову записала відео з посилом подяки для медпрацівників. За допомогою кількох коротких відео співачка висловила своє визнання медсестрам – ролик вона записала на честь Національного дня медсестер, який в США відзначається 6 травня. «На святкуванні #NationalNursesDay я хотіла б подякувати вам. Ми любимо вас, ми з вами і ми так вдячні за все, що ви робите!», – написала Дженніфер під постом.

Дженніфер виглядає як завжди приголомшливо (відео і принскрин: instagram.com/jlo)

Мережа у відповідь вибухнула приємними словами. Шанувальники відзначили не тільки добре серце 50-річної зірки, але і нев'янучу зовнішність Лопес. За кілька годин пост набрав більше 7 000 коментарів. У роликах Дженніфер з'явилася в чорному вбранні і з гладкою укладкою. Доповнили образ золоті сережки-кільця, а також макіяж з використанням бронзатора. Завдяки вдалому мейк-апу, а також, безумовно, природним даним співачка виглядає неймовірно молодо. Її шкіра – гладка, пружна і свіжа – буквально світиться.

Найкраща мама

Королева

Чудова

Я люблю тебе дуже-дуже-дуже сильно

Вау, це таке нереальне натхнення для всіх працівників охорони здоров'я

Ти чудове створіння

Ти просто ангел

Ти така інтелігентна особистість з добрим серцем

Я люблю тебе, королева

Ми любимо тебе! Ти – суцільне натхнення! Ти посилаєш таке важливе послання, яке світ хоче чути зараз

Така красива...

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше співачка показала серію життєствердних фото, в яких постала в літньому білосніжній сукні. Зірка позує в стрибку, демонструючи своє досконале тіло і пластичність. Пост вона супроводила позитивної підписом, в якій ділиться корисною звичкою. Так, Дженніфер взяла за правило знаходити щодня як мінімум 3 речі, за які вона дякує Богові. А ввечері згадує 3 хороші речі, які з нею сталися за день.