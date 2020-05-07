Цього варто було очікувати: названа головна причина, по якій Меган Маркл і принц Гаррі переїхали в Лос-Анджелес

Принц Гаррі і Меган Маркл, які не так давно відмовилися виконувати обов'язки членів королівської сім'ї і перебралися до Канади, знову вирішили змінити місце проживання. За чутками, після 2-х місяців перебування у Ванкувері знамените подружжя збиралася повернутися на батьківщину Меган, в Каліфорнію, щоб залишитися там на все літо. Але через спалах коронавіруса плани подружжя помінялися, змусивши їх прискоритися.

Меган має намір повернутися в кіно (фото: instagram.com/sussexroyal)

Але є у такого рішення є й інша причина, як запевняють джерела, наближені до парі. Так, змінити свій тихий маєток на галасливий Голлівуд пара вирішила багато в чому через Меган. Згідно з інформацією західної преси, Меган була «рушійною силою», що стоїть за переїздом. Маркл, яка до заміжжя активно займалася акторською кар'єрою, за повідомленнями, хоче повернутися до професійної діяльності. Так, нібито Маркл працює над документальним фільмом з Опрою Вінфрі. Ця робота дозволить колишній герцогині також підтримати благодійну акцію. У планах Меган і маса інших проектів.

Пара актисно займається благодійністю (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також Меган Маркл і принц Гаррі зосередили свою увагу на зусиллях щодо надання допомоги COVID-19. Вони виділили 90 000 фунтів стерлінгів (112 000 доларів США) в Feeding Britain – організацію, яка надає продовольство людям, що живуть у бідності у Великобританії. Президентом благодійної організації став Архієпископ Кентерберійський.

«Герцог і герцогиня нещодавно змогли поговорити з архієпископом і були зворушені, почувши все про роботу, яку Feeding Britain робила, щоб підтримати людей під час COVID-19, – сказав представник пари. – У них особливо приємні спогади про відвідування супермаркету громадян в Беркенхеді, особливо про щедрість і співчуття всіх, хто працює там, щоб допомагати іншим. Вони раді, що ці гроші були пожертвувані на таку велику справу».