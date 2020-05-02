Цього ніхто не знає: Наталя Могилевська вперше розповіла про гучну сварку з Потапом

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка зізналася, чим її сильно образив продюсер

Наталя Могилевська вперше прийшла на відеоінтерв'ю для формату YouTube, і це стало її дебютом. У програмі "2POpodcast", ведучими якої є Потапа і колишній учасник дуету "Время и Стекло", вокаліст гурту MOZGI Олексій "Позитив" Завгордний, співачка зробила особисті визнання. Наприклад, розповіла про складнощі співпраці з Володимиром Дантесом. Також вона в перший раз розсекретила гучну сварку з Потапом на одному з концертів "Ліги сміху".

Артистка стала запрошеною гостею гумористичного шоу. Вона вирішила в кінці концерту виступити в серйозною промовою, але не врахувала формат і специфіку програми. Жартівливий коментар Потапа на адресу зірки вивів її з рівноваги.

"Я встала і якусь прощальну серйозну промову сказала. І на це Потап, тонко відчуваючи аудиторію, цілком природним чином відреагував підколкою. Ефір закінчився. Цього вже ніхто не бачив і ніхто не знає. Я підійшла до Потапа і розповіла все, що я думаю про нього, його пісні, продюсерську роботу. Не пішла на банкет, там улюблені друзі гуляли, всі пишуть: "Де ти?" А я через Потапа, через цю сварки не пішла. Я образилася. Прийшла додому, сіла й думаю: "Так, стоп! Якщо мене так ковбасить, значить у мене є якесь слабке місце". І ця ніч була поворотною для мене", - зізналася Наталія.

Фото: Наталія Могилевська і Потап (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ти б чув, що вона мені говорила! Я так здивувався", - згадав про інцидент Потап, звертаючись до Позитива.

Після цієї історії Наталя прийняла рішення стати одним з тренерів "Ліги сміху" і почала активно практикувати жарти і працювати над почуттям гумору.

"Я завжди реагувала на тебе з побоюванням через цей твій гумор. Тому що ти хрін його знає , як мавпа з гранатою – ти пульнешь, а я не буду знати, що робити, коли вона полетить мені в голову. Зараз я дуже вдячна тобі! Для мене гумор – пін-понг, легкий, приголомшливий жанр", - зізналася співачка реперу.

Відео: YouTube/ 2POpodcast

Раніше Наталія Могилевська зізналася в пікантному конфузі на концерті в Харкові.