"Це тимчасово": Аліна Гросу вразила "вагітним" фото

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники зазначили в коментарях, що "цікаве положення" їй йде

Відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка зробила інтригуючу заяву, шокувала своїх шанувальників, опублікувавши в Instagram знімок, на якому вона зображена із значним "вагітним" животом. Однак артистка поспішила заспокоїти фанів, зазначивши, що це лише антураж для зйомок фільму "Замок на піску".

На фото Аліна позує в гримерці в бордовій сукні, що підкреслює її накладний живіт. Зірка притримує його руками, а на обличчі вона зобразила здивований вираз.

"Це тимчасово, просто їла багато мучного. #замокнапеске", - з гумором підписала публікацію Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Підписники актриси відзначили, що вагітний животик їй дуже личить, а також цікавляться, коли можна очікувати виходу картини з її участю на екрани.

"А вам йде вагітність";

"Коли ти встигла!?)";

Коли вийде фільм?

"Аліна, тобі дуже йде вагітність. Будь щаслива";

"Нічого собі борошняне";

"Нічого так) тобі йде";

"Фух я перелякався", - діляться своїми емоціями користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала пікантні фото в білизна.

Ми також писали, що Аліна Гросу приміряла незвичайний образ балерини. Як зізналася співачка, в дитинстві вона мріяла саме про цю професію.