"Це тимчасово": Аліна Гросу вразила "вагітним" фото

Шанувальники зазначили в коментарях, що "цікаве положення" їй йде
Відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка зробила інтригуючу заяву, шокувала своїх шанувальників, опублікувавши в Instagram знімок, на якому вона зображена із значним "вагітним" животом. Однак артистка поспішила заспокоїти фанів, зазначивши, що це лише антураж для зйомок фільму "Замок на піску".
На фото Аліна позує в гримерці в бордовій сукні, що підкреслює її накладний живіт. Зірка притримує його руками, а на обличчі вона зобразила здивований вираз.
"Це тимчасово, просто їла багато мучного. #замокнапеске", - з гумором підписала публікацію Гросу.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Підписники актриси відзначили, що вагітний животик їй дуже личить, а також цікавляться, коли можна очікувати виходу картини з її участю на екрани.
"А вам йде вагітність";
"Коли ти встигла!?)";
Коли вийде фільм?
"Аліна, тобі дуже йде вагітність. Будь щаслива";
"Нічого собі борошняне";
"Нічого так) тобі йде";
"Фух я перелякався", - діляться своїми емоціями користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала пікантні фото в білизна.
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