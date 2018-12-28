"Це шикарно": фани в захваті від нової пісні групи "Время и Стекло"

Відео: Фінальні титри (youtube.com/Время і Скло)

Популярна українська група "Время и Стекло" порадувала своїх шанувальників новою ліричною піснею під назвою "Фінальні титри". Лірик-відео було опубліковано на Youtube-каналі групи.

Зазначимо, що романтична пісня з настроями популярної музики і ритмами future bass стала саундтреком до фільму "Я, ти, він, вона", де Надя Дорофєєва зіграла одну з головних ролей. Прем'єра фільму на великих екранах країни відбулася 27 грудня.

"Пісня була написана до початку зйомок. Так сталося, що я поставила її демо-версію на знімальному майданчику, і ми відразу зрозуміли, що вона стане саундтреком! Дивно, як точно і глибоко нею переказується зміст фільму мовою музики. Але, щоб на 100 відсотків відчути атмосферу, потрібно спочатку подивитися "Я, ти, він, вона", а відразу після виходу з кінотеатру скачати і послухати "Фінальні титри", - зазначила Дорофєєва.

Фото: (прес-служба)

Автором тексту пісні став Олексій Потапенко (Потап), а Позитив створював аранжування.

"Коли я писав програш, перед очима була пара люблячих один одного людей, які з якихось причин не можуть бути разом, але і не можуть розлучитися. Це ілюстрація одного кроку назустріч, та декількох кроків назад", - розповів Позитив.

Пісня "Фінальні титри" увійде в новий лонгплей групи "Время и Стекло", який вийде навесні цього року.

Шанувальники прийшли в захват від нової композиції улюбленого дуету. У коментарях під відео вони відзначили, що пісня просто шикарна і схожа на більш ранню творчість групи.

"Нарешті-то. Я згадала яка група була раніше, 8 років тому... частіше б таке. Спасибі вам, це те, чого нам не вистачало, і те, чого ми чекали роками...";

"Схоже що ви перенеслися на 8 років назад";

"Про божечки це шикарно. Це божественно";

"Кайф, це схоже на старі ваші пісні! Вам це підходить більше ніж "Про особу" "Е, бій" і т. Д. Спасибі вам за це диво";

"Нарешті! Чекала шалено";

"Кайф. Дуже,дуже красива і класна пісня. Дуже сильно";

"Алилуууйя Ви забули про ці "понтові" пісні! Ми полюбили Час і Скло саме за це! Золота Музика! А то дві останні пісні перестають групи "Час і Скло" робити відрізняється від інших. Нарешті-то ви повернулися!";

"Дуже гарна пісня! Ти просто закриваєш очі, летиш на іншу планету і кружишься там між нот і звуків... Ваша команда дуже надихає! Дякую за творчість!" - пишуть фани.

Скріншот коментарів (youtube.com/Время і Скло)

Нагадаємо, кліп "Пісня про особу" популярної української групи "Время і Стекло" справив фурор в мережі, набравши 600 млн переглядів. Однак, як розповів режисер відеороботи Леонід Колосовський, зйомки відео на композицію були непростими і вимагали довгої і ретельної підготовки.

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