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Це неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 11:28
Це неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням сина
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Горда мама розповіла, що її малюк зробив перші кроки

Регіна Тодоренко і Влад Топалов стали батьками майже рік тому - 5 грудня телеведуча народила синочка Михайла, якого в колі сім'ї ласкаво називають Майклом. Пара не дуже часто показує фото малюка, проте з задоволенням ділиться новинами з свого сімейного життя і відверто розповідає про труднощі поєднання кар'єри з материнством і батьківством. Регіні дуже допомагає її мама, також їй довелося найняти няню, хоча спочатку вона була проти цього. При цьому ведуча намагається якомога більше часу проводити з дитиною і активно займається його розвитком.

Зараз в їх житті відбулася важлива подія - Майкл зробив свої перші кроки! Звичайно ж, Тодоренко не змогла не поділитися таким досягненням сина і своєю радістю. Вона зазначила, що він зробив це ще до першого дня народження - малюкові виповниться рік 5-го грудня.

До першого кроку малюка підготувала дитячий масажист. Власне, саме її Регіна сповістила про подію в першу чергу і поділилася скріном їх листування в мережі.

"Це неможливо приховати! Топалов Майкл пішов! Радіємо тут! І можемо ставити "галочку" – ходити в рік", — похвалилася горда мама.

Це неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням синаЦе неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням сина

Фото: Регіна Тодоренко похвалилася досягненням сина (instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що Тодоренко не стала засиджуватися в декреті і повернулася до роботи через кілька місяців після народження первістка. Зараз вона займається одразу кількома проектами одночасно - веде передачу "Регіна+1", а також у неї є своє власне авторське шоу "П'ятниця з Регіною". При цьому дівчина встигає подорожувати і дуже швидко повернула собі струнку фігуру.

Це неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням сина

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Її чоловік Влад Топалов щодня готовий захоплюватися енергійною дружиною і робити для неї компліменти. "Я захоплююся нею щодня. Я засинаю - вона ще займається справами, я прокидаюся - вона вже з сином. Тому, я її фотографую завжди і скрізь. Адже наша мама найкрасивіша ЗАВЖДИ!" - пише музикант.

Це неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням сина

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов розчулив душевним фото дружини Регіни Тодоренко з маленьким сином Михайлом.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
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