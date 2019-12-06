"Це насолода": Лілія Ребрик похвалилася кулінарними вміннями донечки-господині

Фото: Лілія Ребрик з доньками Поліною і Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча разом з коханою дівчинкою приготувала смачну вечерю

Лілія Ребрик використовує кожну можливість побути вдома з рідними і близькими, і провести час у сімейному колі. Вона зізнається, що дві її доньки, Поліна і Діана, - головний стимул в житті та "кращий тренажер" для красивої фігури і загального тонусу. Старша дівчинка вже школярка, вона перейняла від батьків тільки найкраще. Наприклад, Діана встигла знятися в серіалі, а також підкорити подіум. Крім того, вона займається танцями в судії батька, хореографа Андрія Дикого. Як виявилося, дівчинка володіє навичками хорошої господині – воно любить допомагати мамі на кухні.

У розділі "сторіз" Instagram теледіва показала затишний сімейний вечір з донечкою. Лілія і Діана усамітнилися на кухні і вирішили приготувати смачну вечерю.

"Нарешті я вдома, і це те безцінний час, який я можу присвятити своїй родині, щось приготувати. Наприклад, вечеря. Поцілувати цю барамбульку", - повідомила ведуча і притиснулася губами до скроні коханої дівчинки.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

У цей час Діана захоплено збивала щось в прозорій мисці. Вона тут же усміхнулася в камеру.

"Для мене такий вечір, побути вдома і щось приготувати – це насолода", - зізналася артистка.

Мама попросила дівчинку показати її навички на кухні. Діана швидко збила яйця. Виявилося, вона допомогла мамі робити кляр для битків. "Моя розумничка. Клас! Вау!" - не скупилася на похвалу для маленької хазяєчки її зірка.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала новорічної фотосесією з доньками. Ведуча перевтілилася в казкового ельфа.