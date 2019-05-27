"Це моя душа": діва Монро зробила зворушливе визнання

Епатажна артистка розповіла про свої почуття до коханого міста
У неділю, 26 травня, відзначався День Києва і багато знаменитостей скористалися нагодою, щоб розповісти про те, що для них означає це місто. У їх числі опинилася і українська травесті-діва Монро, яка розчулила шанувальників зворушливим визнанням "коханому чоловіку".
На своїй сторінці в Instagram епатажна артистка опублікувала позитивний знімок, на якому вона в джинсах і чорній шкіряній куртці відображена на Хрещатику. Вона зазначила, що для неї Київ - її душа, а також справжній антидепресант.
"Я народилася в Києві! І не уявляю поки що моє життя десь в іншому місці, як би не було вільно і зручно. Київ - це моя душа, моя точка зборки і мій антидепресант! Ви питаєте, як я борюся з нудьгою і апатією? Та просто, йду з центру міста пішки додому. Можу йти годину, півтори, дві...з перервами і зупинками на каву з булочкою, або пошарахаться бездумно по косметичному, купивши собі двадцятий рожевий блиск для губ, Або в галерею зайду подивитися на дивне мистецтво...я йду, слухаю музику, дивлюся на фасади будинків, вивіски, афіші найближчих концертів, на метушливих людей, на нудьгуючих пенсіонерів на зупинках, і відчуваю, як біль, смуток і образа відпускають... Я не завжди така життєрадісна і весела, нііі, що ви. Запитайте Графиню, Вона розповість, що більше занудного, бурчащего песиміста з манією величі ще треба пошукати. Тому знає, що, коли я підозріло мовчазна, краще мене не чіпати і чекати, коли вітер зміниться.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Ці довгі прогулянки по вулицях улюбленого міста володіють таким цілющим ефектом, що додому я повертаюся, немов побувала на тренінгу у наймотивуючого тренера! І знову хочеться жити, сподіватися і вірити. Дякую мамі і татові, що обрали це місто, коли закінчували внз. Спасибі, що залишилися тут і народили Мене. Спасибі Києву, що завжди оберігав і відповідав мені взаємністю. Разом ми переживаємо найкращі роки життя, і я сподіваюся більшість людей, які приїжджають сюди за новим щастям, полюблять тебе, як люблю я і мільйони киян. Зі святом, мій коханий чоловік! Урааа", - щиро поділилася шоувумен.
Підписники Монро залишили безліч розчулених відгуків і приєдналися до привітань.
Нагадаємо, епатажна діва Монро розбурхала мережу пікантною фотосесією в нижній білизні.
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До речі, травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії.