"Це моя душа": діва Монро зробила зворушливе визнання

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка розповіла про свої почуття до коханого міста

У неділю, 26 травня, відзначався День Києва і багато знаменитостей скористалися нагодою, щоб розповісти про те, що для них означає це місто. У їх числі опинилася і українська травесті-діва Монро, яка розчулила шанувальників зворушливим визнанням "коханому чоловіку".

На своїй сторінці в Instagram епатажна артистка опублікувала позитивний знімок, на якому вона в джинсах і чорній шкіряній куртці відображена на Хрещатику. Вона зазначила, що для неї Київ - її душа, а також справжній антидепресант.

"Я народилася в Києві! І не уявляю поки що моє життя десь в іншому місці, як би не було вільно і зручно. Київ - це моя душа, моя точка зборки і мій антидепресант! Ви питаєте, як я борюся з нудьгою і апатією? Та просто, йду з центру міста пішки додому. Можу йти годину, півтори, дві...з перервами і зупинками на каву з булочкою, або пошарахаться бездумно по косметичному, купивши собі двадцятий рожевий блиск для губ, Або в галерею зайду подивитися на дивне мистецтво...я йду, слухаю музику, дивлюся на фасади будинків, вивіски, афіші найближчих концертів, на метушливих людей, на нудьгуючих пенсіонерів на зупинках, і відчуваю, як біль, смуток і образа відпускають... Я не завжди така життєрадісна і весела, нііі, що ви. Запитайте Графиню, Вона розповість, що більше занудного, бурчащего песиміста з манією величі ще треба пошукати. Тому знає, що, коли я підозріло мовчазна, краще мене не чіпати і чекати, коли вітер зміниться.



Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Ці довгі прогулянки по вулицях улюбленого міста володіють таким цілющим ефектом, що додому я повертаюся, немов побувала на тренінгу у наймотивуючого тренера! І знову хочеться жити, сподіватися і вірити. Дякую мамі і татові, що обрали це місто, коли закінчували внз. Спасибі, що залишилися тут і народили Мене. Спасибі Києву, що завжди оберігав і відповідав мені взаємністю. Разом ми переживаємо найкращі роки життя, і я сподіваюся більшість людей, які приїжджають сюди за новим щастям, полюблять тебе, як люблю я і мільйони киян. Зі святом, мій коханий чоловік! Урааа", - щиро поділилася шоувумен.

Підписники Монро залишили безліч розчулених відгуків і приєдналися до привітань.

"Це дуже зворушливо. Дякую за такі прекрасні пости!)"

"Монро кращого тексту ,який описав би любов до міста я не читала ))) Обожнюю тебе ))"

"Які гарні слова. А головне-точні. Я теж люблю,коли немає настрою, просто йти. Йдеш, мрієш. Повз люди і птахи..."

"Кожна строчка точно про мене. Хоча сама з Криму"

"Тільки в такому прекрасному місті і могла народитися така прекрасна Монро"

"Який же трепет і щирий пост!"

"Яка Ви класна! Захоплююся"

"Не місце красить людину,... Монро, не утрачивайте вашого жизнестремления і продовжуйте заражати своєю велелюбністю! Мерсі за вашу філософію"

"Ви молодеете і молодеете!!! я теж так хочу!"

"Клас!!))) Монро, ви просто супер! Останні полгогода я від вас просто в захваті!!!"

"Ого! Яке визнання в Любові! Приголомшливо!"

Нагадаємо, епатажна діва Монро розбурхала мережу пікантною фотосесією в нижній білизні.

Ми також писали, що діва Монро поділилася мудрими життєвими порадами.

До речі, травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії.