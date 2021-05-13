Це людей не стосується: ANNA MARIA згадали про патріотизм і скандал на Нацвідборі на Євробачення

Український дует ANNA MARIA опинився в епіцентрі скандалу під час Нацвідбору на Євробачення 2019, коли сестри-співачки не змогли чітко відповісти на питання, чий же Крим. Масло в вогонь і подило те, що батьки артисток співпрацювали з окупаційною владою анексованого півострова. А мати Анни і Марії Опанасюк навіть займала державну посаду. Співачки розповіла про ставлення до скандалу навколо своїх імен і як це відбилося на їхніх рідних.

"Людей в черговий раз зіштовхнули і посварили. А хто виграв від цього? Ніхто. Ніхто не поїхав на "Євробачення". Для нас немислимо, що на музичному конкурсі, в прямому ефірі починають, як на комсомольських зборах, розбирати твої особисті питання, сімейні! Вибачте, це очевидно! Це не стосується людей!"- заявили артистки.

Після скандалу на Нацвідборі співачки боялися вступати. Коли все ж зважилися вийти на сцену, глядачі підтримали їх тривалими оплесками. Артистки заявили, що свою підтримку в особистих повідомленнях виявили і колеги, але публічно побоялися озвучити свою позицію.

Також стало відомо як батьки сестер Опанасюк відреагували на скандал з доньками.

"Батьки переживали. Вони дзвонили нам кожен день і підтримували. Нам здалося, що батьки постаріли за цей період. Це було дуже складно. Як і будь-які батьки за своїх дітей переживали. Вони говорили: "Ви ж знаєте які ви. Ви повинні в першу чергу перед собою, перед Богом бути чистими. Час розставить все по своїх місцях", - згадали про реакцію рідних Анна і Марія.

Анна і Марія Опанасюк висловилися про гучний скандал на Нацвідборі в 2019 році

Співачки також пояснили, що для них означе патріотизм і любов до Батьківщини.

"Для нас патріотизм, любов до своєї країни і до людей проявляється не в якихось гаслах, в якихось словах. Не в тому, чи одягла людина вишиванку, чи заспівала гімн. Це все не показуха. Це проявляється в справах, в діях. Покажи, що ти зробив, що ти продовжуєш робити. Якщо проаналізувати наше життя, діяльність - все стає зрозуміло", - заявили вони.