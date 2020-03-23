Це любов: Барбара Палвін показала рідкісні домашні фото з бойфрендом

Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель проводить карантин з хлопцем

Барбара Палвін, як обличчя Armani, представила новий проект гіганта фешн - і б'юті-індустрії. Популярна модель опублікувала фото, де описала головні посили кампанії, а також вкотре продемонструвала свою бездоганну зовнішність.

«Безпечна вода, санітарія та гігієна мають вирішальне значення для нашого світового співтовариства. Вони життєво важливі для запобігання розповсюдження хвороб сьогодні і збереження здоров'я сімей завтра. І все ж 663 мільйони людей у всьому світі не мають доступу до мила і води для миття рук. Acqua for Life – це ініціатива, спрямована на забезпечення загального доступу до питної води в регіонах з дефіцитом води», – написала зірка і зазначила сторінку Armani Beauty.

Барбара в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На фото вона красується в весняній класиці – білій футболці, яка відмінно підкреслила свіжість 26-річного «ангела» Victoria's Secret. Така «базова» річ відмінно підійде як основа способу. Так що беремо на замітку! Макіяж їй зробили також трендовий – з легкими smoky eyes і помадою нейтральних натуральних відтінків. Проследний штрих – легкий хайлайтер, який додав лицю ніжного сяйва. На досить простому фото Барбара виглядає просто чарівно. За що отримала понад мільйон лайків і тисячі коментарів від фанів.

Барбара з хлопцем та друзями на карантині (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

У сторіз 26-річна красуня продемонструвала, як проводить час на карантині. Так, дівчина разом зі своїм бойфрендом п'ють пиво і розмовляють з друзями по відеозв'язку. Виглядають закохані щасливими і сяючим, незважаючи ні на що.

Барбара і Ділан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, нещодавно Палвін представила фотосесію, де вперше знялася зі своїм хлопцем. У досить відвертій зйомці вони показали як звичайні життєві кадри, так і вельми пікантні – в ліжку і домашній атмосфері. Фанати пари залишилися задоволені.