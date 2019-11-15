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Оце форми! "Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін постала напівоголеною в новій зйомці

Lite » Мода 15.11.2019 - 21:29
Оце форми! "Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін постала напівоголеною в новій зйомці
Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дівчина захопила мережу новим фото

Барбара Палвін, яка 8-го жовтня відзначила 26-й день народження, продовжує підкорювати нові кар'єрні вершини. З тих пір, як у березні 2019-го року вона стала одним з "янголів" Victoria's Secret, зйомки у відвертих фотосесіях для реклами нижньої білизни так і сиплються на неї. Не дивно! Угорська красуня славиться своїм розкішним тілом, яке навіть не дивлячись на неідеальні модельні пропорції обожнюють фотографи і кращі бренди.

Оце форми! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвін постала напівоголеною в новій зйомціБарбара в новій зйомці (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На днях вона вирушила на чергову зйомку, де приміряла блідо-рожевого кольору білизну з ніжним мереживом. Дівчина показала поки тільки кадри з бекстейджа, а тому на фото вона позує також в накинутому на плечі халаті. Робоча обстановка в оточенні майстрів – стиліста по волоссю і візажиста – не завадила Палвін зробити пару нових гарячих кадрів. Вона сидить на стільці, спустивши халат і оголивши свої пишні форми. "Дитинко, на вулиці холодно", – додала вона зухвалий підпис. Волосся їй уклали в пишну укладку з легкою хвилею, а макіяж зробили в коричнево-теракотових тонах, що зробило її яскравою і жіночною.

Оце форми! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвін постала напівоголеною в новій зйомціОце форми! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвін постала напівоголеною в новій зйомціБарбара в чуттєвій фотосесії (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Також днями популярна модель показала спекотне відео, зняте канадським фотографом Дереком Кеттелой. Вона демонструє комплект нижньої білизни: білосніжного відтінку топ із зав'язками збоку, а також ніжно-рожеві трусики. Барбара сидить на підлозі, приймаючи спокусливі пози і демонструючи своє сексуальне тіло у всій красі. Фолловери, які обожнюють такого типу публікації, засипали модель лайками і эмозді у вигляді вогню.

Барбара в об'єктиві Дерека Кеттелы (відео: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, титул "ангела" Victoria's Secret – одне з головних, але далеко не найважливіше досягнення Барбари. Приміром, дівчина є обличчям аромату Acqua di Gioia & Acqua di Gio від Армані, Les Belles de Nina від Nina Ricci, абассадором французького ювелірного бренду DJULA і співпрацює з безліччю інших марок.

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