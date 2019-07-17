ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом Дугласом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.07.2019 - 18:32
Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом Дугласом
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Знаменита актриса привітала чоловіка з номінацією на "Еммі"

Кетрін Зета-Джонс обожнює своїх рідних. На своїй сторінці в Instagram вона повсякчас пише зворушливі пости, присвячені всім членам сім'ї. Чоловікові – знаменитому голлівудському акторові Майклу Дугласу, а також дітям: 16-річній Керіс і 18-річному Ділану. Іноді вона радує шанувальників і архівними знімками, де щаслива сім'я позує всім складом.

Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом ДугласомМайкл Кетрін і досі радіють успіхам один одного (фото: instagram.com/catherinezetajones)

А кілька годин тому популярна акторка не втрималась від поздоровлення чоловіка. Майкл Дуглас номінований на одну з найпрестижніших премій, яка є телевізійним "Оскаром" – "Еммі". В честь такої події Кетрін опублікувала знімок, де вони з Майклом ніжно цілуються. Фото архівне – на ньому зірки одягнені в розкішні вечірні вбрання. Зета-Джонс – у чорній сукні з глибоким декольте, а Дуглас – у стильний костюм. "Моя любов, так пишаюся тобою за твою номінацію на Еммі!", – написала захоплена Кетрін.

Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом ДугласомКетрін зворушливо привітала чоловіка (фото: instagram.com/catherinezetajones)

У сторіз вона також запостила привітання, написавши: "Вітаю мого дивного чоловіка з номінацією за роль в "Метод Комински". Нагадаємо, актор претендує на нагороду в номінації "Краща чоловіча роль у комедійному серіалі". Церемонія нагородження переможців відбудеться в Лос-Анджелесі 22 вересня.

Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом ДугласомКеріс і Кетрін в Римі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, Кетрін у свої 49 років виглядає не гірше, ніж на фото, опублікованому нею. Так, нещодавно вона разом з дочкою відправилася в Рим на показ Fendi. Обидві красуні блищали на червоній доріжці і захопили публіку: Керіс – схожістю зі знаменитою мамою, а Кетрін – молодістю і нев'янучою красою.

Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом ДугласомКетрін захопилася дизайном (фото: instagram.com/casazetajones)

Сама актриса зараз менше знімається. Зате з головою пішла у власний бізнес. Так, вона давно захопилася дизайном, а зараз вирішила створити бренд предметів домашнього інтер'єру Casa Zeta-Jones. Також вона обожнює присвячувати час рідним. Навесні цього року акторка примудрилася побувати у відпустці як із сином, так і з дочкою. Окремо, оскільки графіки дітей знаменитої красуні не збігалися.

Ділан, Майкл і Кетрін (відео: instagram.com/michaelkirkdouglas)

А днями вся сім'я, окрім Керіс, вирушила на фінал Вімблдонського турніру. Вони відмінно провели час, веселилися і постили численні фото та ролики в мережу.

44-річна Єва Лонгорія захопила досконалою фігурою у відвертій сукні Знову блондинка: Моніка Беллуччі здивувала кардинальною зміною зачіски
Новини України актерактрисалюбовь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся