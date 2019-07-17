Це любов! Кетрін Зета-Джонс зворушила романтичним знімком з Майклом Дугласом

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Знаменита актриса привітала чоловіка з номінацією на "Еммі"

Кетрін Зета-Джонс обожнює своїх рідних. На своїй сторінці в Instagram вона повсякчас пише зворушливі пости, присвячені всім членам сім'ї. Чоловікові – знаменитому голлівудському акторові Майклу Дугласу, а також дітям: 16-річній Керіс і 18-річному Ділану. Іноді вона радує шанувальників і архівними знімками, де щаслива сім'я позує всім складом.

Майкл Кетрін і досі радіють успіхам один одного (фото: instagram.com/catherinezetajones)

А кілька годин тому популярна акторка не втрималась від поздоровлення чоловіка. Майкл Дуглас номінований на одну з найпрестижніших премій, яка є телевізійним "Оскаром" – "Еммі". В честь такої події Кетрін опублікувала знімок, де вони з Майклом ніжно цілуються. Фото архівне – на ньому зірки одягнені в розкішні вечірні вбрання. Зета-Джонс – у чорній сукні з глибоким декольте, а Дуглас – у стильний костюм. "Моя любов, так пишаюся тобою за твою номінацію на Еммі!", – написала захоплена Кетрін.

Кетрін зворушливо привітала чоловіка (фото: instagram.com/catherinezetajones)

У сторіз вона також запостила привітання, написавши: "Вітаю мого дивного чоловіка з номінацією за роль в "Метод Комински". Нагадаємо, актор претендує на нагороду в номінації "Краща чоловіча роль у комедійному серіалі". Церемонія нагородження переможців відбудеться в Лос-Анджелесі 22 вересня.

Керіс і Кетрін в Римі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, Кетрін у свої 49 років виглядає не гірше, ніж на фото, опублікованому нею. Так, нещодавно вона разом з дочкою відправилася в Рим на показ Fendi. Обидві красуні блищали на червоній доріжці і захопили публіку: Керіс – схожістю зі знаменитою мамою, а Кетрін – молодістю і нев'янучою красою.

Кетрін захопилася дизайном (фото: instagram.com/casazetajones)

Сама актриса зараз менше знімається. Зате з головою пішла у власний бізнес. Так, вона давно захопилася дизайном, а зараз вирішила створити бренд предметів домашнього інтер'єру Casa Zeta-Jones. Також вона обожнює присвячувати час рідним. Навесні цього року акторка примудрилася побувати у відпустці як із сином, так і з дочкою. Окремо, оскільки графіки дітей знаменитої красуні не збігалися.

Ділан, Майкл і Кетрін (відео: instagram.com/michaelkirkdouglas)

А днями вся сім'я, окрім Керіс, вирушила на фінал Вімблдонського турніру. Вони відмінно провели час, веселилися і постили численні фото та ролики в мережу.