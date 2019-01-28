"Це круто": колектив бандуристів "Шпилясті кобзарі" показав драйв на Голосі країни

"Шпилясті кобзарі" – "Щедрик" – вибір наосліп – Голос країни 9 сезон (youtube.com)

"Шпилясті кобзарі", учасники другого дня відбору наосліп на "Голосі країни", підкорили серця глядачів неймовірно сучасним звучанням старовинних інструментів. Стильний виступ бандуристів не залишил байдужими і суддів, які теж оцінили талант хлопців. Тренером бойз-бенду сучасних кобзарів став Потап.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Хлопці познайомилися в єдиному в Україні Стритивском педагогічному коледжі кобзарського мистецтва, який зараз переживає складні часи. Влітку минулого року через недобір учнів на спеціальність "Народні інструменти" (надійшло 2 заявки на 12 місць) коледж опинився на межі закриття.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Тому мета хлопців, які одного разу взяли до рук бандури, і тепер не уявляють без них свого життя - популяризувати бандуру і довести, що сучасні кобзарі це - стильні молоді музиканти, які можуть "запалити" публіку. Вони прийшли на проект, щоб довести, що старовинний інструмент може звучати сучасно і драйвово.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Крім того, незважаючи на те, що хлопці досить молодий колектив, у них навіть є свій кліп на Youtube. "Шпилясти кобзарі" заспівали українською мовою хіт Jingle Bells і зняли у новорічному відео шістьох бездомних цуценят, щоб знайти для них будинок. Ідея відео і слова української версії новорічної пісні належать поетесі Оксані Боровець, яка займається проектом розвитку бренду бандури в Україні Bandura Style.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Крім виконання, оброблених під сучасне звучання народних українських пісень, хлопці грають і світові хіти різних часів, і навіть міксують сучасні композиції з народними мотивами.

Читайте також хто пройшов на Голос країни 2019. Підсумки "сліпих прослуховувань" другого ефіру.

Також новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.