"Це ДНК Кімберлі": Хлої Кардашян заступилася за сестру

Фото: Хлої Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Шанувальникам і ненависникам зіркової сім'ї Кардашьян-Уест не дає спокою той факт, що молодший дитина пари з'явився на світ за допомогою сурогатної матері

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Кім Кардашьян опублікувала дитячі фото, на якому зображена ще дівчинкою, "Baby K", - підписала вона публікацію, і в той же час в мережі розгорілися суперечки, хто з дітей Кім більше схожий на дівчинку на фото.

Шанувальники відзначили, що в дитинстві Кім була дуже милою, а обидві її дочки і син дуже схожі на зіркову маму, але, ось хто більше схожий, Норт, Сейнт або Чикаго — думки розділилися.

Фото: Знімок Кім, який викликав бурю обговорень в мережі (instagram.com/kimkardashian)

"Я бачу Норт", "Чикаго - точь-в-точь", "А я теж спочатку подумала, що це Норт ", "У неї очі Чикаго, обличчя як у Сейнта, а все інше як у Норт", - написали підписники.

Скріншот: Коментарі до посту Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Але були і ті, хто засумнівався, що останній дитина — Чикаго, яку на початку 2018 року народила для пари Кім Кардашян і Каньє Уеста сурогатна мати — це її біологічна дитина, оскільки він насправді Чикаго не дуже схожа на Кім. Хейтерам відразу ж відповіла одна з сестер Кардашьян — Хлої.

Скріншот: Відповідь Хлої хейтерам (instagram.com/kimkardashian)

"Якщо ви дійсно не знаєте про чиюсь ситуацію, можливо, вам не варто коментувати. Чикаго повністю біологічна дитина Кімберлі. Слава Господу, вона знайшла сурогатну маму, і що ми маємо тепер солодку чудову чі-Чі", - написала Хлої під одним з коментарів, що "викривають обман" .

"Чикаго - це ДНК Кімберлі, - запевнила вона всіх, хто сумнівається. - Вона і її чоловік були творцями ембріона, в них було досить благословення, щоб сурогатна мати змогла виносити дитину, оскільки Кімберлі не могла цього зробити", - відповіла хейтерам Хлої.

Підписники підтримали висловлювання Хлої.

У зірковій сім'ї Кардашьян є свої милі сімейні традиції, напередодні різдвяних свят вони влаштовують фотосесію. Ми написали про те, як це проходило в цьому році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян став часто опублікувати відеозвіти зі своїх тренувань. Можливо, зірка зібралася усовершенствоать свої і так ідеальні форми.

Нещодавно ми повідомляли про відзначення триріччя сина Кім Кардашьян та її чоловіка, репера Каньє Уест.

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