"Це почуття – назавжди": екс-"ВІА Гра" розсекретила трепетні весільні фото

Фото: Анастасія Кожевнікова (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Співачка згадала про найщасливіший день у житті молодої сім'ї

Екс-учасниця гурту «ВІА Гра» Аастасия Кожевнікова, яка вийшла заміж в серпні минулого року і покинула колектив, поділилася зворушливими весільними знімками з сімейного архіву. Дівчина опублікувала фотосет в своєму мікроблозі Instagram.

Співачка розсекретила подробці найщасливішого дня в житті молодої сім'ї і згадала, як все відбувалося.

"Кохання. На початку цього року хочу поділитися з вами своєю любов'ю! Щиро бажаю, щоб кожен з вас відчув це почуття - назавжди! Сподіваюся, ті, хто ще в пошуку знайдуть своє серце в цьому році. P. S. Я дуже переживала за свій образ в цей день (встигла зіпсувати настрій багатьом)", - написала зірка.

Фото: Анастасія Кожевникова з чоловіком (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

"Сім'я. Сила. Кохання. Важливо. Безцінне! Бережіть один одного", - залишила Анастасія підпис під серією весільних фото.

Фото: Анастасія Кожевникова виконує весільний танець (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Також артистка зізналася, що сумує за сценою і не збирається кидати співочу кар'єру.

"Сцена. Ця любов, живе в мені! Я дуже хочу, скоріше, розділити з вами це почуття. Пісні в роботі", - зізналася виконавиця.

Фото: Анастасія Кожевникова (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Шанувальники прийшли в захват від душевного і романтичного фотосету Насті і її чоловіка. Вони щиро побажали молодої сім'ї зберегти їх щастя і любов.

Фото: весілля Анастасії Кожевнікової (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

"Яка ніжна! Красуня!", "Ви прекрасні! І нехай через ... років ви будете радіти так само і сміятися!", "Щасливий чоловік! Дісталася ж йому така красуня. Щастя!", "Принцеса. Кохання, щастя, успіхів, миру , добра, гармонії і процвітання всій вашій родині", "Які чудові, щастя вам", - залишали теплі слова читачів мікроблога Кожевнікової.

Скріншоти коментарів (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Нагадаємо, що українська співачка Міка Ньютон вийшла заміж. Церемонія одруження відбулася в США.

До речі, до весілля готуватися і супермодель Хайді Клум, що поділилася подробицями своїх романтичних відносин з обранцем-музикантом Томом Каулитцем.