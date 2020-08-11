Ще стрункіша! 45-річна Єва Лонгорія вразила спортивною фігурою в "голому" купальнику

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка показала нове фото в купальнику

Єва Лонгорія останнім часом постійно постить гарячі фото у відвертих вбраннях. Особливо радують шанувальників знімки в купальниках - на них 45-річна актриса виглядає неймовірно стрункою і привабливою. Днями вона показала кадр, де позує в червоному бікіні з 2-річним сином Санті на руках. А кілька годин тому виклала своє фото в «голому» купальнику.

Так, Лонгорія обрала бежевий купальник, який підкреслив її досконалі форми. Вона позує в стрибку на тлі моря, і з першого погляду здається, ніби зірка ширяє в повітрі повністю оголеною. Пляжний образ доповнили великі сонцезахисні окуляри і мокра укладка. Точену фігуру Єви не залишили без уваги шанувальники знаменитості. Вони почали писати Лонгорії компліменти, називаючи королевою і найкрасивішою в світі.

Єва в новому пляжному образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва під час вагітності набрала багато зайвих кілограмів. У перший час після пологів вона піддавалася жорсткій критиці з боку хейтерів. Її образи на червоній доріжці часом розносили в пух і прах через розповнілі параметри. Але Єва і не думала ображатися. Замість цього вона почала посилено працювати над фігурою і переглянула харчування. Результат - її тіло стало навіть більш ідеальним, ніж до вагітності.

Єва повернулася в прекрасну форму (фото: instagram.com/evalongoria)

У своєму блозі Єва часто демонструє, які вправи виконує. Так, вона обожнює пілатес, йогу, а також часто застосовує спеціальні пристосування для ретельного опрацювання м'язів: гумки, гантелі, спеціальний тренажер для сідниць і багато інших. Що ж, результат того явно вартий!