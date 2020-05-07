Їж багато манки: Камалія, Аліна Гросу та Гайтана поділилися секретами своїх округлих сідниць

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Знаменитості поділилися незвичайними секретами

Останнім часом все ніби збожеволіли на округлих сідницях. Скоро літо, значить саме час підтягнути п'яту точку. У програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», популярні співачки розповіли, що допомагає їм робити сідниці пружними і апетитними.

Співачка Слава Камінська ніколи не приховувала: її краса – заслуга не лише матінки-природи, а й скальпеля пластичного хірурга. Ось і готувати фігуру мрії до літа співачка вирішила за допомогою пластичного хірурга. Солістка гурту «НЕАНГЕЛИ» зізналася, що зробила собі ліпосакцію, а відкачаний жир не лишила без діла – його перемістили в сідниці. Утім, артистка наголошує – без правильного харчування та спорту вау-ефект швидко зійде нанівець.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія ж готує попу до літа за допомогою коней. Вона знає ціну не лише собі, а й своїй п’ятій точці.

«У мене найкраща попа, – заявила Камалія в ефірі каналу «Україна» і додала, що секрет її апетитних форм – у кінному спорті. – Я тренування ніколи не припиняю, бо я спортсмен 1-го розряду. Сподіваюсь, що вже скоро буду майстром спорту. Тому тренування на конях у мене мінімум 4 рази на тиждень і десь 3 рази – в залі. Плюс – плавання, танці».

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Щоправда, все це співачка казала ще до карантину. Очевидно, зараз вона займається у себе вдома. Та є ще один секрет розкішних сідниць, яким із легкістю може скористатися кожна дівчина. Причому, прямо на кухні.

«У Конго кажуть, що потрібно їсти багато манки, тоді в тебе буде велика красива попа», – говорить Гайтана, яка, утім, тримає попу у формі за допомогою присідань.

А ось співачка Аліна Гросу великі сідниці, які зараз в тренді, мати не хоче. Тому, навпаки, шукає способи, як зменшити обсяги.

«У мене інша проблема – я народилась якраз із кругленькою попою. І мені її б здути. Тому я замовляю їжу – 1000 калорій на день. З’їдаю навіть менше, десь 800, і мені це допомагає дуже швидко скинути вагу, десь 5 кілограмів за 2,5 тижні. Це такий експрес-метод – я їм і худну. А ще є аюрведа – коли ти 2-3 тижні їж тільки овочі, шпинат, якусь травку», – розповіла Аліна Гросу в ефірі програми «Зірковий шлях».