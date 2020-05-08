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Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю і розповіла про любов до "голих" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 22:34
Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю і розповіла про любов до "голих" фото
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина прикрасила нову обкладинку

Емілі Ратаковскі знялася для британського журналу GQ. Фотосесія була організована у неї вдома, як прийнято в глянцевих колах останнім часом через коронавірус. Автором знімків став чоловік дівчини – Себастьян Бір-Макклард, який останнім часом регулярно виступає фотографом своєї дружини. На обкладинці 28-річна модель з'явилася в білій футболці з принтом, а для зйомки підібрала та інші образи. Так, один з найяскравіших – у бежевому тренчі (до речі, це її улюблений колір) на голе тіло і високих синіх чоботях. Спокусливі луки спекотної бізнесвумен були, як завжди, палко зустрінуті її шанувальниками.

Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю і розповіла про любов до &quot;голих&quot; фото

Нова обкладинка Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Багато хто, крім привабливої зовнішності, відзначив розум і відвертість красуні. Так, дівчина дала розгорнуте інтерв'ю, в якому обговорила масу важливих питань, включаючи сексизм і фемінізм. За словами Емілі, її любов до оголених кадрів – зовсім не показник її несерйозністі, це просто спосіб вижити. «Я знаходжу вигоду зі своєї зовнішності, працюючи моделлю, щоб вижити, а не щоб розповісти світу, хто я така. Це спосіб заробити гроші і знайти стабільність. В глибині душі кожна дівчина хоче прославитися...».

Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю і розповіла про любов до &quot;голих&quot; фотоЕмілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю і розповіла про любов до &quot;голих&quot; фотоЕмілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для відомого глянцю і розповіла про любов до &quot;голих&quot; фото

Емілі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

Вона також вкотре підняла тему, як важко доводиться жінкам: через яскраву зовнішность їх перестають сприймати серйозно і не рахуютьяся з їх думкою. «Жінка, яка виглядає певним чином або підносить себе певним чином, нібито не може говорити про політику або читати книги. Це безглуздо!», – впевнена Емілі. Як-то Ратаковскі зіткнулася з ситуацією, коли журналіст засумнівався в любові до читання моделі. За її словами, це відмінно демонструє, як глибоко вкоренилися стереотипи про жінок. При цьому сама Емілі помічала і за собою такий гріх: у юності вона «зписала з рахунків Демі Мур» через її яскраву сексуальну зовнішность, не вірячи в її талант.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі – одна з найпопулярніших моделей в світ, відома своїми оголеними фото в мережі Instagram і сміливими виходами на червоні доріжки. За допомогою яскравої зовнішності дівчині вдалося залучити в свій мікроблог масу послідовувачів. Тому, коли вона створила лінію купальників і домашнього одягу, бренд миттєво здобув популярність.

Теги Новини України Эмили Ратаковски
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