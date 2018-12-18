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"Я - ялинкова іграшка": Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією

Lite » Зірки 18.12.2018 - 15:22
"Я - ялинкова іграшка": Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Від новорічної іграшки до русалки, сувора суддя Танців з зірками постала у несподіваному образі

На своїй сторінці в Instagram прима-балерина Катерина Кухар опублікувала кілька фото з кумедними назвами.

Вона постала в незвичних для себе образах перед шанувальниками. Накрита до шиї чи то балетною пачкою, чи то мереживною накидкою - вона позувала на сірому тлі для одного з жіночих журналів. Декількома фото зірка поділилася зі своїми шанувальниками.

&quot;Я - ялинкова іграшка&quot;: Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронієюФото: Катерина Кухар заінтригувала новим фото (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Не дивлячись на те, що балерина була в образі і зовсім не посміхалася на фото, підписати  їх вона вирішила досить смішними фразами.

"Всі люди, як люди, а я ялинкова іграшка....", - іронічно написала вона під першим фото.

&quot;Я - ялинкова іграшка&quot;: Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією

&quot;Я - ялинкова іграшка&quot;: Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією

Скріншот: Публікація Катерини Кухар і коментарі (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Єгипет...юна Клеопатра", "А мені нагадує вершину красивої, засніженої гори", "Така гарненька іграшка", - прокоментували фото шанувальники.

&quot;Я - ялинкова іграшка&quot;: Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією

Фото: Чуттєвий кадр Катерина теж підписала з гумором (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Сьогодні я русалка і створюю хвилі.....", - підписала балерина другий кадр.

&quot;Я - ялинкова іграшка&quot;: Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією

&quot;Я - ялинкова іграшка&quot;: Катерина Кухар здивувала шанувальників самоіронією

Скріншот: Публікація Катерини Кухар і коментарі (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"З такою русалкою у вир з головою", "Красуня!!!!!", "Ясно, значить Катерина, сьогодні у Вас вихідний (як же русалка з хвостом зможе танцювати?)", "Ви втілення грації, креативності, і що важливо важливо самоіронії, !!! Ви справжня балерина 21 століття!!!", - оцінили образ балерини підписники.

Також ми писали про те, що Катерина Кухар поділилася модними порадами з тим, хто ще не знає, яку сукню обрати на вечірку. Вона порадила придивитися до природніх відтінків, які відповідають символу року. І показала сукню, яку планує одягти на новорічну вечірку.

Крім того, ми писали про те, що відомі українки стали героїнями книги про материнство. Однією з них була Катерина Кухар, вона поділилися своїми історіями і порадами.

А ще, ми писали про те, що українська прима-балерина Катерина Кухар показала, як виглядала в 16-річному віці. У юному віці вона була блондинкою.

В якому місті краще зустріти Новий рік (фото: РБК-Україна)

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