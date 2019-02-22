Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники Сумської в черговий раз засипали її компліментами

Ольга Сумська вже давно зарекомендувала себе, як одна з найкрасивіших і "вічно молодих" українських актрис. 52-річна Народна артистка України досить часто приємно дивує своїх шанувальників молодістю і квітучим виглядом. Ольга — справжній приклад для наслідування. Артистка неодноразово повторює, як важливо стежити за собою навіть в молодості, щоб як можна довше продовжити красу. "Важливо любити себе", — повторює Сумська, яка раніше показала фото 10-річної давності.

Так, на своїй instagram-сторінці Ольга поділилася черговим селфі з вистави в Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Артистка подякувала глядачам за теплий прийом, відзначивши, що вони неймовірні. До речі, що на даний момент Народна артистка гастролює з виставою "Майстер і Маргарита".

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

При цьому шанувальники артистки підкреслили, що на опублікованому знімку Ольга виглядає просто фантастично красиво.

"Шикарна жінка, моя улюблена актриса"

"І Ви неймовірні!"

"Супержінка! Були вчора на виставі в Рівному!"

"Гарнюня!"

"Ви дуже красива"

"Ольга, ви супер красива"

"З кожним роком ви ще гарніша"

"Як завжди, неперевершена!"

"Сильна жінка!"

"Дівчинка"

"Наша красуня, сама шикарная і кохана Олічка!"

"Здається, хтось балується еліксиром молодості)"

"Яка божественна краса! Засліплює очі!"

"Правду кажуть: жінка красива, коли щаслива. Це про Вас, Ольга"

Нагадаємо, до цього Ольга Сумська показала свого чоловіка Віталія Борисюка без одягу.

Також Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому Ольга Сумська поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.