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Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2019 - 20:31
Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники Сумської в черговий раз засипали її компліментами

Ольга Сумська вже давно зарекомендувала себе, як одна з найкрасивіших і "вічно молодих" українських актрис. 52-річна Народна артистка України досить часто приємно дивує своїх шанувальників молодістю і квітучим виглядом. Ольга — справжній приклад для наслідування. Артистка неодноразово повторює, як важливо стежити за собою навіть в молодості, щоб як можна довше продовжити красу. "Важливо любити себе", — повторює Сумська, яка раніше показала фото 10-річної давності.

Так, на своїй instagram-сторінці Ольга поділилася черговим селфі з вистави в Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Артистка подякувала глядачам за теплий прийом, відзначивши, що вони неймовірні. До речі, що на даний момент Народна артистка гастролює з виставою "Майстер і Маргарита".

Ольга Сумська

Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

При цьому шанувальники артистки підкреслили, що на опублікованому знімку Ольга виглядає просто фантастично красиво.

  • "Шикарна жінка, моя улюблена актриса"
  • "І Ви неймовірні!"
  • "Супержінка! Були вчора на виставі в Рівному!"
  • "Гарнюня!"
  • "Ви дуже красива"
  • "Ольга, ви супер красива"
  • "З кожним роком ви ще гарніша"
  • "Як завжди, неперевершена!"
  • "Сильна жінка!"
  • "Дівчинка"
  • "Наша красуня, сама шикарная і кохана Олічка!"
  • "Здається, хтось балується еліксиром молодості)"
  • "Яка божественна краса! Засліплює очі!"
  • "Правду кажуть: жінка красива, коли щаслива. Це про Вас, Ольга"

Нагадаємо, до цього Ольга Сумська показала свого чоловіка Віталія Борисюка без одягу.

Також Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому Ольга Сумська поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.

"Ви зупинили час": Ольга Сумська показала, якою була 10 років тому Ольга Сумська зачарувала образом у сукні-вишиванці
Новини України Ольга Сумська
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