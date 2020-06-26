Екзотична красуня: Кім Кардашьян захопила розкішною фігурою в шифоновому костюмі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірці пора у відпустку

Світська левиця і кумир користувачів соцмереж Кім Кардашьян, схоже, зовсім занудьгувала без подорожей і пригод за буденними справами у своїй рідній Каліфорнії. Так, 39-річна Кім запостила в Instagram фото і підписала: «Згадуючи Коста-Ріку». Зірка поцікавилася у шанувальників, куди ті планують вирушити, коли кордони нарешті відкриються і літати з країни в країну знову буде безпечно.

Кім підкорила новим образом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як завжди, замість відповіді, куди сбираются фанати, Кім отримала шквал компліментів її аутфіту. Кардашьян захопила своїм шифоновим прінтованним костюмом в оранжево-коричневих тонах. Брюки вільного крою і топ призвели шанувальників в екстаз: «Ми хочемо поїхати в твій дім», «Ми теж хочемо на Коста-Ріку», «Ми хочемо у Вірменії», – написали фолловери зірки. Знайшлися й такі, які просто писали «Кім, ти просто прекрасна», «Вау, яка ти гаряча»...

І новими речами (фото: instagram.com/kimkardashian)

А поки зірка тільки мріє про далекі береги і нікуди не летить, вона вирішила нагадати шанувальникам, що в неї є особистий бренд нижньої білизни. Кім запостила боді зі своєї нової колекції SKIMS і підписала, що зовсім скоро можна замовити собі таке ж і відчути себе «трохи Кім». Хто-то навіть не витримав і написав «Кім, занадто багато оновлень, ми не встигаємо все розглядати і замовляти».

Як завжди прекрасна (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як завжди, шанувальники відзначили ідеальний макіяж Кім. «Фірмові» брови, які замовляють собі в бров-барах по всьому світу, підкручені вії, тон кольору засмаги і приглушено-рожеві чуттєві, злегка відкриті губи. «Кім, ти наше натхнення!», – не стримують своїх емоцій шанувальники сімейства Кардашьян.

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Автор: Lite