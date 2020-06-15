В екстремальному міні і корсеті: зухвала MARUV похвалилася декольте і довжиною ніжок

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка у відвертому образі позувала біля дзеркала

MARUV (Анна Корсун) продовжує, не перестаючи дивувати публіку. Співачка часто змінювала колір волосся і довгий час була блондинкою, лише нещодавно знову повернулася до каре і звичного для шанувальників чорного кольору волосся. А от своєю звичкою провокувати публіку і розбурхувати уяву сміливими нарядами, співачка змінювати не збирається.

В цей раз обійшлося без латексу і відвертого вбрання, які поступилися місцем спокусливому чорному корсету зі шнурівкою на спині і атласною спідниці-міні оригінального крою спряжками з боків. Образ вона доповнила акуратним капелюшком і сонячними масивними окуларами, хоч і позувала в приміщенні. На ногах - літні ботильйони з відкритим носком.

До речі, у MARUV є власний мерч одягу. Свою лінію співачка заспустила ще в 2018 році, а в її колекціях можна знайти відверті і провокаційні аутфіти.

MARUV позувала біля дзеркала у відвертому образі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Якось співачка зізналася, що легко може придбати річ, яка потім лежить без діла, або одяг на розмір менше: раптом схудне. Але таке вона змогла собі дозволити лише з приходом популярності, в юності зірка не була розпещена грошима.

MARUV похвалилася довгими ногами і декольте в корсеті (фото: instagram.com/maruvofficial)

До слова, деякі провокаційні і відверті сценічні вбрання подобаються чоловікові і директору Анни, Олександру Корсуну, і він навіть просить її одягнути для нього їх вдома, щоб додати перчинку у стосунки.

Нагадаємо, що раніше MARUV в образі БДСМ-зайчика влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite