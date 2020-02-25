Експерти «Одруження наосліп» розповіли, як подолати ревнощі

Даніель Салем і Ірина Кириченко (фото: 1+1)

Експерти «Одруження наосліп» розповіли, через що виникають ревнощі, адже в Україні 12% українських родин розлучаються з цієї причини

Вже сьогодні о 22:45 глядачі каналу «1+1» побачать чергову серію реаліті-шоу «Одруження наосліп». Герої випуску стикаються з такою розповсюдженою проблемою, як ревнощі. Сьогодні у «Сніданку з 1+1» Людмила Барбір разом з експертами проекту Даніелем Салемом та Іриною Кириченко розповіли, через що виникають ревнощі та як їх подолати, адже через недовіру розлучаються 12% українських родин.

Героями випуску стали працівниця телебачення Лана та спортсмен Михайло. Дівчина у минулих стосунках пережила зраду і тепер ревнує новоспеченого чоловіка та влаштовує перевірки. На прикладі учасників реаліті-шоу практикуючий психолог проекту Ірина Кириченко пояснила, через що виникла подібна ситуація та як їй зарадити. «Перш за все, ревнощі виникають через низьку самооцінку та пошук підтвердження, що партнер кохає та сприймає. Також ревнощі можуть бути проективними. Наприклад, якщо чоловік зраджує, у його оточені зраджують, отже висока вірогідність того, що він буде думати, що і його дружина зраджує. Ревнощі можуть бути проявом страху самотності, наприклад, коли жінка приділяє всю увагу чоловікові, і у неї не залишається часу на себе. Вона боїться втратити цей «Всесвіт». Ще є обмежуючі переконання. Наприклад, мати говорить своїй доньці: «Не вір чоловікам, вони всі обманюють». І тоді дівчина виростає і шукає такого чоловіка, який підтвердить це, а якщо не підтверджує, то провокує його на відповідні вчинки», - коментує психолог.

Психолог зазначє, що у 30% випадків - ревнощі є мотиватором для самовдосконалення, але у 70% -це страждання і біль. Даніель Салем поділився власною історією ревнощів у родині: «На початку стосунків з моєю дружиною Машею у мене був період, коли я ревнував її, хоча не було приводів. Це заважало обом. Коли ми ревнуємо, витрачаємо велику кількість енергії на незрозумілі речі, самі псуємо собі та партнеру настрій. Коли ти хочеш все контролювати, то не отримуєш задоволення ні від сніданку, ні від поцілунку, ні від спільно проведеного часу. Ти постійно незадоволений. У мене є друг, який у 40 років неодружений через те, що весь час ревнує дівчат до всіх, до кожного стовбуру. Він нещаслива людина».

Даніель Салем і Ірина Кириченко (фото: 1+1)

Даніель сказав, що зараз у його родині немає місця ревнощам: «Ми пройшли такий великий період життя разом, що один одному довіряємо. Впевнений, що якщо у родині виникає проблема, то можна про все поговорити, але в жодному випадку не потрібно влаштовувати перевірки».

Ірина Кириченко зазначає, що насамперед потрібно поставити собі запитання: «Чи насправді є привід ревнувати?». Наприклад, якщо чоловік йде по вулиці і не пропускає жодної спідниці, то це не безпідставно. Тоді потрібно поговорити з людиною і зрозуміти чому вона так себе поводить. Якщо ви розумієте, що ситуація не змінюється, але ви залишаєтесь у стосунках, то це запитання вже до вас: «Чи так ви хочете прожити своє життя, чи саме цього ви заслуговуєте?».

Ще більше порад від психолога Ірини Кириченко та Даніеля Салема про те, як побудувати міцні стосунки, дивіться кожного вівторка в проекті «Одруження наосліп». Чи зможуть герої випуску впоратись з ревнощами, глядачі побачать вже сьогодні о 22:45 на телеканалі «1+1».