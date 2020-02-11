Експерт шоу Одруження наосліп розповіла, чи має значення різниця у віці

Психолог Ірина Кириченко (фото: 1+1)

Вже сьогодні о 22:45 на телеканалі «1+1» вийде новий випуск шостого сезону реаліті-шоу «Одруження наосліп», у якому побудувати міцні стосунки спробує пара із великою різницею у віці

Героїнею програми стане Інна, вчителька молодших класів, 42-річна мати 3-х дітей, яка знову хоче бути щасливою у стосунках. Вона була заміжня протягом 17 років, проте покинула чоловіка після його зради. Жінка шукає надійного, вірного чоловіка, який був би опорою у родині. Експерти програми - практикуючий психолог Ірина Кириченко і лайф-коуч Даніель Салем - вирішили, що їй підійде 31-річний Вадим. Чоловік має свій бізнес, займається нерухомістю та шукає жінку, яка була б старша за нього. Три роки Вадим був у стосунках, має сина, проте через ревнощі родина не склалася.

У героїв програми різниця у віці – 11 років, і психолог проекту Ірина Кириченко розповіла, чи відіграє це велику роль у стосунках: «Існує так звана «китайська формула» розрахунку ідеального віку для шлюбу. Вік чоловіка ділиться навпіл і додається 8, виходить ідеальний вік майбутньої дружини. Наприклад, чоловікові 36, отже 36: 2 + 8 = 26. З цього випливає, що чим старше чоловік, тим більша різниця у віці з дружиною необхідна для гармонійних стосунків. В теорії може й так, але на практиці це досить сумнівний підхід, тому що вік, це всього лише один аспект, який відбивається на якості стосунків».

За словами психолога, набагато важливішою є психологічна зрілість партнерів.

«У сучасному світі таке різноманіття союзів, що неважливо хто є набагато старшим – жінка чи чоловік. Цим вже нікого не здивуєш. Всі ми знаємо приклади, коли чоловік у свої 45 років дуже інфантильний і не готовий не те, що нести відповідальність за родину і дітей, а за собою доглядає насилу. В той час як 20-річний хлопець може бути прекрасним батьком і прикладом для наслідування, - каже Кириченко. - Вік не має значення, він залишається просто цифрою, коли партнери поділяють цінності одне одного, у них є спільні цілі, інтереси, є довіра, розуміння і кохання. Різниця у віці не впливає, якщо партнери свідомо роблять вибір бути разом, бо їм добре у саме цих стосунках, а не тому, що цей партнер «повинен» зробити їх щасливими і вирішити всі проблеми».

А чи зможуть всі герої програми порозумітися, та чи дослухаються вони до порад експертів, глядачі побачать вже сьогодні на телеканалі «1+1» о 22:45.

Нагадаємо, що основні умови проекту залишаються незмінними: експерти підбирають учасникам другу половинку на основі психологічної і емоційно-сексуальної сумісності, а знайомиться пара вже на власному весіллі. Протягом тижня молодята пізнають один одного, мешкаючи під спільним дахом і за загальним родинним бюджетом. Через 7 днів учасники «Одруження наосліп» приймають остаточне рішення - назавжди зняти обручки або продовжити стосунки за межами проекту.

«Одруження наосліп» виходить в ефірі телеканалу вже 5 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група «1+1 медіа», а у 2013, по C21/ FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в ТОП-5 кращих форматів року.