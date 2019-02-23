Екс-"ВІА Гра" у вишиванці оригінально пожартувала над Олею Поляковою

Пвица показала, чим займається в Таїланді

Украинская певица, модель и экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос, которой пришлось поехать на отдых в теплые края одной, решила по-дружески поддеть свою коллегу Олю Полякову. Она опубликовала в Instagram фото с оригинальным "кокошником", припомнив артистке ее любовь к этому знаковому головному убору.

Санта позирует на фоне красочных таиландских пейзажей в голубом платье-вышиванке, а над ее головой высится пальма.

"Оль, я знаю, ты оценишь, специально для тебя – новая модель кокошника", - с юмором подписала она снимок.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Ответ Поляковой не заставил себя долго ждать. "Тебе идет!" - со смеющимся смайлом заявила певица, обращаясь к Санте.

Поклонники экс-"ВИА Гры" оценили ее стильный образ и отметили хорошее и доброе чувство юмора, присущее Димопулос.

"Красотень! На подобие я видела только у Софии Ротару!", "Чувство юмора присутствует", "Красиво в вышиванке. Очень идет!", "Мне тоже очень нравиться", "Волосы очень красивые ухоженные и сама как принцесса острова", "Пальмошник", - писали фолловеры.

Также Санта показала, как она проводит время в Таиланде. Так, артистка посетила одну из главных достопримечательностей Пхукета – храмовый комплекс Большой Будда.

Напомним, что экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала себя с разницей в десять лет. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как ее подставил близкий человек, нагло обворовав и предав доверие.