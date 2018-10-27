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Екс-ВІА Гра оголилася для чоловічого глянцю: гарячі фото

Lite » Зірки 27.10.2018 - 09:50
Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)
Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

Дівчина потрапила в рейтинг найсексуальніших жінок країни

Відома російська співачка Тетяна Котова, яка є колишньою солісткою групи "ВІА Гра", а також володаркою титулу "Міс Росія 2006" оголилася для відомого чоловічого журналу. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Вже у всю йде найспекотніше голосування року. І, звичайно, мені приємно з року в рік потрапляти в цей рейтинг: 100 найсексуальніших жінок країни за версією журналу MAXIM", - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджує Котова, для неї в цій ситуації є "велика радість і мотивація".

"Але більшою радістю і мотивацією для мене – бачити і знати, як ви хвилюєтесь та хочете не просто віддати свій голос за мене, а щиро бажаєте перемоги", - підкреслила вона.

 

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

До речі, виконавиця Tayanna зізналася, що це був її перший досвід у відвертій фотосесії, під час якої вона дуже соромилася. Дівчина також розповіла, що найбільше її збентежило під час зйомок.

Нагадаємо, що українські ведучі музичного каналу знялися у пікантній фотосесії для чоловічого глянцю.

До цього повідомлялося, що українська співачка вперше розповіла про зв'язок із одруженим продюсером.

Новини України ВІА Грапевец
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