Экс-ВИА Гра обнажилась для мужского глянца: горячие фото

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

Девушка попала в рейтинг самых сексуальных женщин страны

Известная российская певица Татьяна Котова, которая является бывшей солисткой группы "ВИА Гра", а также обладательницей титула "Мисс Россия 2006" обнажилась для известного мужского журнала. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Уже во всю идет самое жаркое голосование года. И, конечно, мне приятно из года в год попадать в этот рейтинг: 100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала MAXIM", - говорится в сообщении.

Более того, утверждает Котова, для нее в сложившейся ситуации есть "большая радость и мотивация".

"Но большей радостью и мотивация для меня – видеть и знать, как вы переживаете и хотите не просто отдать свой голос за меня, а искренне желаете победы", - подчеркнула она.

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

Кстати, исполнительница Tayanna призналась, что это был ее первый опыт столь откровенной фотосессии, во время которой она очень стеснялась. Девушка также рассказала, что больше всего ее смутило во время съемок.

Напомним, что украинские ведущие музыкального канала снялись в пикантной фотосессии для мужского глянца.

До этого сообщалось, что украинская певица впервые рассказала о связи с женатым продюсером.