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Екс-учасник Танців з зірками Женя Кот привітав дівчат на вулицях Києва (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2019 - 12:06
Екс-учасник Танців з зірками Женя Кот привітав дівчат на вулицях Києва (відео)
Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Танцюрист зазначив, що йому все одно, як зараз відносяться до 8 березня

Украиснкий хореограф, учасник популярного шоу Танці з зірками Женя Кот незвично привітав дівчат з приходом весни - 8 березня. Танцюрист вийшов у центр Києва з оберемком троянд, щоб подарувати настрій 101-ій зустрічній дівчині.

На своєму YouTube каналі він розмістив відео, де він гуляє по місту з великим букетом троянд, і дарує кожній зустрічній дівчині по квітці. Ініціативна викликала багато позитивних емоцій та приємного здивування у перехожих. Сам Женя злегка здивувався сором'язливості жінок і навіть іноді небажанню і страхові приймати подарунок.


За словами артиста, така ідея прийшла раптово, і у нього навіть виникли складності з пошуком квітів у зв'язку з весняним ажіотажем. Все ж йому вдалося порадувати дівчат приємним сюрпризом.

Артист також підкреслив у себе в Instagram своє ставлення до жіночого дня:

"...Та мені все одно, яке у кого зараз ставлення до 8 березня! Для мене не має значення. Важливо дарувати радість, тим більше, коли світить сонце. Жінки так чекають дива. Всім тепла!", - пише Женя Кот.

Нагадаємо, раніше екс-учасник "Танців з зірками" Женя Кот врятував жінку від "збройного нападу".

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