Екс-учасник "Танців з зірками" Женя Кот врятував жінку від "збройного нападу" (відео)

Танцюрист Женя Кот

Як з'ясувалося, танцюрист брав участь у зйомках нового фільму

У Дніпропетровську в одному з супермаркетів від збройного нападу відомий хореограф і артист Женя Кот врятував жінку. З даними відео-фактом у себе в соціальних мережах поділився сам герой події. На відео видно, як танцюристу вдалося обеззброїти і знешкодити злочинця, і врятувати налякану жінку, працівницю магазину.

Відео: instagram.com/kot_jenya

Як з'ясувалося пізніше – проходили зйомки фінальних сцен українського танцювального екшна "Давай танцюй", де Женя брав участь в якості героя. За словами продюсера фільму Сергія Розвадовського, дана сцена все ж не потрапить в сам фільм, але на думку команди дуже круто вписалася в подієвий ряд навколо непростої підготовки першого українського фільму до виходу в прокат. У всіх кінотеатрах фільм можна буде побачити вже з 21 березня.

Саме ж відео викликало бурю стурбованих і захоплених коментарів користувачів. Артист заінтригував своїх шанувальників, але незабаром поділився посиланням на свій канал ютуб і перше відео, в якому розповідає про зйомки у фільмі і, безпосередньо, непростий знімальний процес.

"... Я зіграв в українському танцювальному екшн нехай і не більшу роль, але я граю сам себе, і це насправді офігєть як не просто. Але аналіз своєї пластики, думок і внутрішнього монологу, це не вперше для мене як артиста, тим більше я ще і танцював)) Ще парочку фільмів, і я риба у воді Голлівуду))", - так Женя Кот прокоментував свою участь в українському танцювальному екшні "Давай танцюй"

Давай, танцюй! - трейлер фільму