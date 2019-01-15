Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Фото: Анна Фаріс (instagram.com/annafaris)

На радісну новину про заручини несподівано відреагувала колишня дружина актора

Нещодавно стало відомо, що донька актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Кетрін заручилася з голлівудським актором Крісом Праттом. Про це пара повідомила на своїх сторінках в соцмережах, вони опублікували однакове фото з милим освідченням в коханні і оголошенням про заручини.

Фото: Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер (instagram.com/prattprattpratt)

"Мила Кетрін, я щасливий, що ти сказала "так"! Я в захваті від того, що одружусь на тобі. І пишаюся, що ми будемо жити в сильній вірі разом", залишив зворушливий підпис під фото Кріс.

Фото: Кетрін Шварценеггер (instagram.com/katherineschwarzenegger)

Пара зустрічалася 7 місяців, свої відносини вони не приховували від преси, тому по-чесному виклали в мережу новину про зміну їх статусу. Шанувальники залишили під постом понад 60 тисяч коментарів з привітаннями закоханих, проте несподівано цікавим виявився всього один з них. Поспішила привітати молодих і колишня дружина Анна Феріс, з якої Кріс був разом вісім років, але розлучився два роки тому.

Скріншот: Коментар Анни Фаріс до посту Кріса Пратта (instagram.com/prattprattpratt)

"Я дуже щаслива за вас обох! Вітаю!" — по-дружньому прокоментувала вона пост.

Варто відзначити, що підписники Кріса оцінили шляхетний вчиноктАнни і підтримали її в коментарях.

Скріншот: Коментарі до посту Кріса Пратта (instagram.com/prattprattpratt)

"Янгол";

"Я завжди знав, що ти скромна і любляча члюдина";

"Анна Фаріс, бог мій, ти така сильна. Королева";

"Дуже зріло і мило! Ти чудова людина", - написали підписники під "помолвочным" постом Кріса та Кетрін.

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