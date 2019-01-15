ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2019 - 15:20
Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера
Фото: Анна Фаріс (instagram.com/annafaris)

На радісну новину про заручини несподівано відреагувала колишня дружина актора

Нещодавно стало відомо, що донька актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Кетрін заручилася з голлівудським актором Крісом Праттом. Про це пара повідомила на своїх сторінках в соцмережах, вони опублікували однакове фото з милим освідченням в коханні і оголошенням про заручини.

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Фото: Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер (instagram.com/prattprattpratt)

"Мила Кетрін, я щасливий, що ти сказала "так"! Я в захваті від того, що одружусь на тобі. І пишаюся, що ми будемо жити в сильній вірі разом", залишив зворушливий підпис під фото Кріс.

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Фото: Кетрін Шварценеггер (instagram.com/katherineschwarzenegger)

Пара зустрічалася 7 місяців, свої відносини вони не приховували від преси, тому по-чесному виклали в мережу новину про зміну їх статусу. Шанувальники залишили під постом понад 60 тисяч коментарів з привітаннями закоханих, проте несподівано цікавим виявився всього один з них. Поспішила привітати молодих і колишня дружина Анна Феріс, з якої Кріс був разом вісім років, але розлучився два роки тому.

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою ШварценеггераЕкс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Скріншот: Коментар Анни Фаріс до посту Кріса Пратта (instagram.com/prattprattpratt)

"Я дуже щаслива за вас обох! Вітаю!" — по-дружньому прокоментувала вона пост.
Варто відзначити, що підписники Кріса оцінили шляхетний вчиноктАнни і підтримали її в коментарях.

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

Екс-дружина висловилася з приводу заручин Кріса Пратта з донькою Шварценеггера

 

Скріншот: Коментарі до посту Кріса Пратта (instagram.com/prattprattpratt)

"Янгол";

"Я завжди знав, що ти скромна і любляча члюдина";

"Анна Фаріс, бог мій, ти така сильна. Королева";
"Дуже зріло і мило! Ти чудова людина", - написали підписники під "помолвочным" постом Кріса та Кетрін.

Читайте також про незвичайний фотосеті подружжя Бабкіних, які здивували шанувальників оголеним видом.

Крім того, нещодавно мережу вразили Оля Полякова та її старша дочка, опублікувавши спільні фото на яхті. Довгоногі красуні привели в захват своєю красою.

А молода мама Регіна Тодоренко похвалилася тим, що вже приступила до роботи на фігурою в тренажерному залі.

Яйце-рекордсмен: нова зірка Instagram побила рекорд по лайкам Вагітна дружина Касселя засвітила кругленький животик на пляжі
Новини України актерфотоInstagram
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся