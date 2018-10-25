Екс-чоловік Ані Лорак зробила тату на честь дочки Софії

Фото: Колаж РБК-Україна

Мурат Налчаджиоглу опублікував відповідний знімок в Instagram-stories

Бізнесмен Мурат, колишній чоловік Ані Лорак, якому співачка присвятила автобіографічну й правдиву пісню, набив татуювання з ім'ям своєї дочки Софії. Відповідний знімок можна подивитися в Instagram-stories.

"Я люблю тебе", - лаконічно підписав фотокартку Мурат Налчаджиоглу.

Нагадаємо, Лорак і Мурат познайомилися в 2005 році, коли співачка відпочивала в Туреччині у п'ятизірковому готелі, де чоловік працював менеджером. Вона зрозуміла це по бейджам та рації. Молодий чоловік запросив її в ресторан, в якому було караоке.

Раніше ми повідомляли, що процес розлучення Ані Лорак розтягнувся на кілька років. Журналісти звернулися до юриста, який розбирається в шлюборозлучних моментах, і дізналися про тонкощі розірвання шлюбу зіркової пари.

Виявляється, цей процес між громадянином України та громадянином іншої країни завжди складніший, ніж звичайний шлюборозлучний процес, навіть якщо шлюб був укладений на території України.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито у співачки фіктивний шлюб.

"Незабаром після весілля ми мало не розійшлися. Думаю, я тут не новачок. Це проблема будь-якої публічного людини", - розповіла Ані Лорак у програмі "Наодинці з усіма".

До речі, 15 серпня 2018 року Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу відзначили річницю - дев'ятиріччя спільного життя. А напередодні чоловіка зірки застали в столичному клубі з іншою дівчиною.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)