Екатерина Кухар "утонула" в розах на морском побережье и произвела фурор

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина Кухар предложила поклонникам выбор из двух нереально красивых снимков

Известная украинская балерина Екатерина Кухар показала нереально красивые сними из Одессы, которые вызвали огромный восторг поклонников. Звезда предложила выбрать одно из двух фото, сделанных на фоне морского побережья в Одессе. К нежным снимкам балерина добавила цитату британского поэта XVII-XIX веков Ричарда Бринсли Шеридана.

"1 or 2? "...Пройдемте в сад, я покажу Вас розам..." - подписала прима-балерина снимки в Instagram.

На кадрах Екатерина Кухар позирует на фоне ограды из белоснежных колонн. А рядом огромная плетистая розовая роза, которая радует не только обилием цветов, но и ароматом.

Для нового фотосета 38-летняя балерина оделась в нежно-розовое короткое платье-пончо с бахромой и мережкой от украинского дизайнера. Волосы она собрала в небрежный пучок, а часть - распустила.

Екатерина Кухар в Одессе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Атмосферные снимки пришлись по вкусу поклонникам, которые пришли в восторг от первого и второго снимка.

Интересно, что в одном из интервью 38-летняя балерина признавалась, что ей не всегда продают вино в супермаркетах, хотя по возрасту ей уже можно уходить на пенсию (для балерин - с 37 лет).

Вместе со своим коллегой и партнером по балету Александром Стояновым Екатерина воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию, но вплоть до прошлого года супруги не были официально расписаны, хотя и обвенчались 5 лет назад.

Ранее Екатерина Кухар сделала неожиданное заявление про пополнение в семье.

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Автор: Styler