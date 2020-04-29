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Катерина Кухар поділилася незвичайними лайфхаками стрункості на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 16:42
Катерина Кухар поділилася незвичайними лайфхаками стрункості на карантині
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар користується будь-якою можливістю утримувати себе у формі

Балерина Катерина Кухар знає, як залишитися у відмінній формі під час карантину, про що розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Прима-балерина Катерина Кухар запропонувала незвичайний початок ранку.

«Коли ви прокидаєтеся, то треба перекотитись калачиком з ліжка на тренувальний килимок, - порадила Катерина Кухар у програмі «Зірковий шлях». - І пішли: прес - раз, два, раз, два. Потім покрутили хулахуп, щоб була осина талія, і після цього влаштовуємо танець живота».

Навіть у буденному прибиранні балерина бачить можливість для активних дій.

«Пил з'являється раз на три дні, з ним потрібно боротися. Витираючи його, ми рухаємося, - сказала Катерина Кухар на каналі «Україна». - Готуємо їжу, ріжемо, моєму овочі та фрукти - напружуємо руки. І ось так цілий день при справі».

Психолог Світлана Арефнія заспокоює - під час пандемії організм сам тягнеться до їжі. І це нормально.

«Людський організм для того, щоб захистити себе повинен думати про те, як поїсти, поспати і розмножуватися. Тому починаємо в стресовій ситуації таким чином нібито знімати стрес. Або заїдати. Або запивати, або активно займатися сексом», - сказала фахівець на каналі «Україна».

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