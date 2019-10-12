Ефектна Оля Полякова показала кубики на пресі і похвалилася досягненням

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка також блиснула своїми нескінченними ногами

Оля Полякова, щоб тримати себе у відмінній формі, активно займається спортом. Влітку вона навіть докладно показала своє тренування на свіжому повітрі від і до, давши можливість шанувальникам "підглянути" ефективні вправи на всі групи м'язів. Сперблондинка часто бере собі в компаньйони старшу доньку Машу, яка намагається не відставати від зіркової мами, тим більше дівчина подалася в модельний бізнес. Результат фізичної активності співачки можна оцінити не тільки живцем на її концертах, але і по фото і відео. Так, у сторіз instagram вона похвалилася сталевим пресом з кубиками.

Фото спортивної Королеви ночі опублікував її тренер Сергій Шеремета. "Як прогрес у Олі?" - запитали його підписники. "У Олі все добре", - коротко відповів він і на доказ надав знімок. На фото співачка підняла кофту і показала плоский спортивний животик.

Також в сторіз зірки можна побачити короткий ролик з її шоу-балетом. В кадрі Оля продемонструвала прекрасну розтяжку.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Крім того, вона поділилася з шанувальниками в фотоблоге радісною новиною – кількість її підписників досягла 2 млн.! З такої нагоди Суперблондинка записала звернення. "Улюблені мої, на 2 мільйони. Яке щастя, що ви зі мною! Люблю вас. Велике спасибі вам, кожному, кожному!" - емоційно висловилась вона.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також Оля не втрималася і показала фотоколлаж. Вона зображена в білосніжному суцільному купальнику і червоних туфлях з кульками в руці, які утворюють цифру 2 000 000.

"Вас тепер тут так багато - цілих 2 мільйони. Уявляєте? Ви надихаєте мене бути ще краще. Спасибі, що зі мною! Люблю", - написала співачка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Коментатори пораділи досягнення своєї улюблениці і задарували її компліментами.

Вітаю! Ти найкраща

Королева!

Богиня

Красуня

Просто королева

Королева ночі, Суперблондинка, Ви прекрасні! Успіхів вам, ви надихаєте мільйони!

Шикарна

Най-най ноги України

Скріншот коментарів

До речі, Оля Полякова вразила екстравагантним латексним вбранням на сьомому ефірі шоу Танці з зірками 2019.