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Ефектна Оля Полякова показала кубики на пресі і похвалилася досягненням

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 12:02
Ефектна Оля Полякова показала кубики на пресі і похвалилася досягненням
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка також блиснула своїми нескінченними ногами

Оля Полякова, щоб тримати себе у відмінній формі, активно займається спортом. Влітку вона навіть докладно показала своє тренування на свіжому повітрі від і до, давши можливість шанувальникам "підглянути" ефективні вправи на всі групи м'язів. Сперблондинка часто бере собі в компаньйони старшу доньку Машу, яка намагається не відставати від зіркової мами, тим більше дівчина подалася в модельний бізнес. Результат фізичної активності співачки можна оцінити не тільки живцем на її концертах, але і по фото і відео. Так, у сторіз instagram вона похвалилася сталевим пресом з кубиками.

Фото спортивної Королеви ночі опублікував її тренер Сергій Шеремета. "Як прогрес у Олі?" - запитали його підписники. "У Олі все добре", - коротко відповів він і на доказ надав знімок. На фото співачка підняла кофту і показала плоский спортивний животик.

Також в сторіз зірки можна побачити короткий ролик з її шоу-балетом. В кадрі Оля продемонструвала прекрасну розтяжку.

Ефектна Оля Полякова показала кубики на пресі і похвалилася досягненням

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Крім того, вона поділилася з шанувальниками в фотоблоге радісною новиною – кількість її підписників досягла 2 млн.! З такої нагоди Суперблондинка записала звернення. "Улюблені мої, на 2 мільйони. Яке щастя, що ви зі мною! Люблю вас. Велике спасибі вам, кожному, кожному!" - емоційно висловилась вона.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також Оля не втрималася і показала фотоколлаж. Вона зображена в білосніжному суцільному купальнику і червоних туфлях з кульками в руці, які утворюють цифру 2 000 000.

"Вас тепер тут так багато - цілих 2 мільйони. Уявляєте? Ви надихаєте мене бути ще краще. Спасибі, що зі мною! Люблю", - написала співачка.

Ефектна Оля Полякова показала кубики на пресі і похвалилася досягненням

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Коментатори пораділи досягнення своєї улюблениці і задарували її компліментами.

  • Вітаю! Ти найкраща
  • Королева!
  • Богиня
  • Красуня
  • Просто королева
  • Королева ночі, Суперблондинка, Ви прекрасні! Успіхів вам, ви надихаєте мільйони!
  • Шикарна
  • Най-най ноги України

Скріншот коментарів

До речі, Оля Полякова вразила екстравагантним латексним вбранням на сьомому ефірі шоу Танці з зірками 2019.

Оля Полякова з доньками перевтілилися в чарівних диких кішок (відео) Фігура – супер! Оля Полякова в сміливих вбраннях блищить в Парижі
Новини України Оля Полякова
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