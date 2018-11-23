DZIDZIO став Купідоном у новому кліпі на пісню "Моя Любов"

Відео: DZIDZIO - Моя ЛЮБОВ (youtube.com/DZIDZIO)

DZIDZIO презентував новий кліп на пісню "Моя любов", яка стала саундтреком до романтичної комедії "DZIDZIO перший раз". Відео з'явилося на YouTube-каналі музиканта.

"В пісню і кліп по імені "Моя любов" я вклав великі почуття. Відкрийте своє серце і тільки з щирими намірами в ньому заживе любов. Ця пісня для людей, щоб вони за всіма проблемами і образами, які їх оточують в житті, згадали, що є любов". - каже Михайло Хома.

У кліпі Дзідзьо з'являється в образі ангела, якогось бога Купідона з німбом, крилами, луком і золотими стрілами.

Фото: кадр з кліпу DZIDZIO "Моя Любов"

Він спостерігає з небес за історією кохання двох людей і максимально допомагає їм відкритися один одному і насолоджуватися любов'ю.

У ролику показані найкращі романтичні кадри з фільму. До речі, головного героя в комедії також зіграв Михайло Хома. Картина вийшла в прокат 25 жовтня.

Фото: кадр з кліпу DZIDZIO "Моя Любов"

Шанувальники залишилися в захваті від нового кліпу улюбленої групи, про що і повідомили в коментарях.

"Неймовірно крута пісня і не менш класний кліп", "Така класна піня і романтична, я своїй дівчині зробив пропозицію під час її прослуховування", "Так неймовірно ніжно, мурашки по шкірі", "Ой, до.мурашок.... як це гарно... дякую", "Дякуємо за таку ніжну пісню, за романтичний фільм, за вашу неперевершену творчість яка надихає", "Тут навіть мужик від такого кліпу і пісні заплаче. Незвично гарна пісня і кліп. Ти найкращий", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/DZIDZIO)

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Відео: РБК-Україна