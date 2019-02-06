Дженніфер Лоуренс заручилася з коханим після року стосунків: фото красивої пари

Фото: Дженніфер Лоуренс (Getty Images)

Наречений актриси не зі світу кіно і є директором галереї сучасного мистецтва

Оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс зібралася під вінець - 28-річна зірка заручилася зі своїм коханим, 34-річним галеристом Куком Мароні. Спочатку про це лише ходили плітки і припущення в пресі, проте трохи пізніше представник актриси офіційно підтвердив цю інформацію, повідомляє People.

Чутки про заручини з'явилися після того, як Дженніфер і Кук були помічені на романтичному побаченні в одному з ресторанів у Нью-Йорку. За словами очевидців, на пальці у знаменитості можна було помітити обручку з великим каменем.

"Камінь був величезний. З боку здавалося, що вони щось святкують, і очевидці підтверджують це. Кільце було дуже помітно. Вони сиділи в кутку. На Дженніфер було миле чорне плаття в білий горошок",– повідомив пресі інсайдер.

Фото: (instagram.com/ms_jenlawrence)

Що ж, як виявилося, закохані дійсно відзначали радісну подію, однак не хотіли пускати в це нікого, крім самих близьких. Деталі майбутнього свята також тримаються в таємниці.

Фото: (instagram.com/dior)

Зазначимо, що перші чутки про роман актриси і галериста виникли минулого літа, а восени пара підтвердила їх, відвідавши разом прем'єру фільму "Фаворитка".

Фото: (instagram.com/ms_jenlawrence)

Кук Мароні далекий від світу Голлівуду - він є директором галереї сучасного мистецтва Gladstone Gallery і веде досить закритий спосіб життя. Він почав стречаться з Лоуренс після декількох перетинів на вечірках спільних друзів. Кажуть, познайомила їх подруга Дженніфер Лора Сімпсон.

Фото: (instagram.com/setarehanews)

До зустрічі з Мароні Лоуренс близько року була у стосунках з відомим режисером Дарреном Аронофскі.



Фото: (instagram.com/holacom)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лоуренс розповіла, чому вона боїться займатися сексом.

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