Дженніфер Лопес перетворилася в "бодібілдерку" і засвітила форми в облягаючому костюмі

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло на самому піку своєї форми

Дженніфер Лопес — ідеальний приклад для наслідування не просто у питанні образів, а стилю життя в цілому. Вже цього літа всесвітньо відомій латиноамериканській виконавиці виповнився 51 рік! Однак Джей Ло більше 35 не даси! Лопес виглядає розкішно для свого віку. І красуня не приховує: її рель'єфні спортивні форми — результат щоденної праці. Дженніфер строго стежить за харчуванням і режимом дня. А тренування для неї — святе. У чому діва дозволила шанувальникам ще раз переконатися.

Днями папараці знову підловили Джей Ло на вулицях Майамі. Лопес вже за доброю традицією прямувала в спортзал. При цьому раз за разом виконавиця постає перед камерами в різних спортивних образу. Все ж Джей Ло знає, що на підході до зали її завжди чекають папараці. Тому навіть на тренування красуня приходить стильною і доглянутою.

Скріншоти поста: instagram.com/jlovetru

І знову Дженніфер вразила спортивними формами, яким можуть позаздрити навіть чоловіки.

На тренування Лопес прийшла у облягаючих червоних лосинах, які у всіх деталях дозволяють розглянути пишні форми своєї власниці. Сталевий прес красуні оголює білосніжний топ з глибоким декольте. На ніжках — зручні білі кросівки. Подбала Джей Ло і про аксесуари. Все необхідне Лопес несе в червоній стьобаній сумочці. У вухах — кільця-хулахупи. На лівій руці — широкий золотий браслет. А від сонця співачку захищають масивні окуляри. Волосся, як завжди, Лопес зібрала в гладкий пучок на потилиці.

Однак на цей раз шанувальники співачки не змогли обійти стороною її сильні, рельєфні руки.

Скріншоти поста: instagram.com/jlovetru

Багаьом відома проблема, як важко буває боротися з в'ялими руками. Із-за чого їх доводиться ховати під довгими рукавами. Лопес ця проблема не загрожує. Її накачаним біцепсів явно заздрять багато чоловіків.

У своєму блозі в мережі TikTok Джей Ло показала, як проходить її тренування для рук. Спортивній красуні допомагає тренер. Але по напрузі м'язів Дженніфер видно, що вона працює з чималою вагою. Та результат того однозначно вартий.

Відео: instagram.com/jenniferlopez_planet

Багато шанувальників Джей Ло намагаються розсекретити її "диво-дієту", яка допомагає їй у свої 50 років виглядає на 35. Однак, як виявилося, секрет її стрункої фігури досить простий. Години інтенсивних тренувань у спортзалі дають свої позитивні результати.

До речі, раніше мережу облетіли інші фото Лопес в строкатому костюмі від Versace. Лопес вибігала з машини, коли її тут же папараці підловили. На Дженніфер були облягаючі брюки, в які заправлена сорочка. Окремої уваги заслуговує тропічний принт — це тренд літа 2020.

Скріншоти поста: instagram.com/meh.del

Крім того, у сукні від Versace з точно таким же культовим принтом Лопес з'явилася на музичній премії Grammy в 2000-му році. Плаття стало одним з найбільш обговорюваних в історії церемонії.

Дженніфер Лопес в сукні Versace, 2019 та 2000 рік!

"Мільйони людей зайшли в Інтернет, щоб побачити Дженніфер в легендарній сукні, що зробило його одним з найпопулярніших пошукових запитів в Google в той час. Епічний зовнішній вигляд червоної килимової доріжки і створюваний ним азарт надихнули команду на створення Google Images. У цьому сезоні Versace і Google співпрацюють, щоб відсвяткувати двадцятиріччя легендарного моменту історії моди і Google", — повідомлялося на сторінці Versace.

Через що у 2019 році італійський Будинок моди вирішив реанімувати і культове плаття Джей Ло, і тропічний принт.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес в напівпрозорому спортивному костюмі показала рельєфне тіло.